Teğmen (Jandarma), Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu
Teğmen (Jandarma) meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Teğmen (Jandarma) meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
Meslek Bilgileri
Meslek Kodu : 0110.47
Meslek Adı : Teğmen (Jandarma)
Grup Bilgileri
Meslek Ana Grubu : Silahlı Kuvvetlerle İlgili Meslekler
Meslek Alt Ana Grubu : Subaylar
Meslek Grubu : Subaylar
Meslek Birim Grubu : Subaylar
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Lisans
Meslek Detay Bilgileri
Meslek Tanımı :
Görev ve İşlem Basamakları :
Teğmen (Jandarma) Meslek Kodu Nedir?
SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Elektro Ensefalografi (E.e.g) Teknisyeni mesleği için “3211.01” kod olarak kullanılır iken Ahşap Doğrama İmalatçısı mesleği için “7115.06” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;
Teğmen (Jandarma) Meslek Kodu “0110.47” olarak belirlenmiştir.
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