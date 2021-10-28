Teheyyüç ne demek, TDK'ya göre Teheyyüç kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Teheyyüç ne demek? Teheyyüç TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi teheyyüç kelimesi. Peki teheyyüç ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre teheyyüç nedir, teheyyüç kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TEHEYYÜÇ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Teheyyüç kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Teheyyüç kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre teheyyüç kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Coşma, heyecanlanma



TEHEYYÜÇ CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Genç kızın kızarmış yüzünde teheyyüç görünüyordu.

