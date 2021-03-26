Tek kurşunla intihar, 9 mermi kovanı! Olgun Aydın Peker'in yeğeni Sedat Aydın'ın şüpheli ölümü!

Refleks Management Başkanı Olgun Aydın Peker’in yeğeni Sedat Aydın'ın kafasına ateşlediği tek kurşunla intihar ettiği öğrenildi. 28 yaşındaki Aydın'ın geride bıraktığı mektupta "Yaptığım şeyden kimse sorumlu değildir, Ben bunu kendim yapıyorum. Çok üzgünüm burada olmasını istemezdim." ifadelerine yer vermesiyle olayın intihar olduğu düşünülürken Eyüp'teki evinin müştemilatında intihar eden genç adamın bulunduğu yerde 9 mermi kovanı olması ise ölümü şüpheli kıldı.

SİLAHA EL KONDU

İddiaya göre dün öğle saatlerinde, ruhsatsız olduğu belirlenen silahla kafasına tek el ateş ederek intihar eden 28 yaşındaki Aydın'ın bulunduğu odadaki yatağın üzerinde 9 adet dolu mermi kovanı bulundu. Cansız bedeni evde çalışanlar tarafından bulunan Aydın'ın silahına, parmak izi ve svap incelmesi için el kondu.

Olgun Peker kimdir, nereli, kaç yaşında?

İSİM VE İMZALI İNTİHAR NOTU

Gencin intihar ettiği yatağı baş ucunda bulunan komedin üzerinde ise bir intihar mektubu bulundu. Mektupta, "Yaptığım şeyden kimse sorumlu değildir, Ben bunu kendim yapıyorum. Çok üzgünüm burada olmasını istemezdim" ifadelerine yer veren ve notta isminin yanı sıra imzası da bulunan Aydın'ın intihara yönelmesi için bir sebep olup olmadığının araştırılması için polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. Evin güvenlik kamera görüntüleri ve tanık beyanları alınacak.

Sedat Aydın kimdir, nereli, kaç yaşında? Neden öldü, neden intihar etti?