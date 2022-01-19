Tekaütlük ne demek, TDK'ya göre Tekaütlük kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tekaütlük ne demek? Tekaütlük TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tekaütlük kelimesi. Peki tekaütlük ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tekaütlük nedir, tekaütlük kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TEKAÜTLÜK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tekaütlük kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre tekaütlük kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Emeklilik



TEKAÜTLÜK CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Tekaütlük, hayatta düğünler, doğumlar, ölümler cinsinden ehemmiyetli bir gündür.

