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Tekit ne demek, TDK'ya göre Tekit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Tekit kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Tekit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Tekit nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Tekit kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Tekit ne demek, TDK'ya göre Tekit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tekit ne demek? Tekit TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tekit kelimesi. Peki tekit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tekit nedir, tekit kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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TEKİT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tekit kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Tekit kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre tekit kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kuvvetleştirme, sağlamlaştırma
- Üsteleme

TEKİT CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Bu sözü, bir alay uydurma vakalarla, kazalarla tekide çalışıyordum.

TEKİT KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- tekit etmek

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