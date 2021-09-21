Teknik Ressam Maaşı Ne Kadar? 2021 Teknik Ressam Maaşları, Teknik Ressam İş İlanları

Teknik Ressam görev tanımı nedir, Teknik Ressam ne iş yapar, Teknik Ressam olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Teknik Ressam mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Teknik Ressam Tanımı;

Kroki ve notları inceleyerek, mühendislik, imalat ve diğer gayelere hizmet bakımından, gerekli ölçüm ve incelemeleri yaparak iş planları ve standartlara uygun teknik projeler hazırlayan kişidir.

Teknik Ressam Maaşı Ne Kadar? 2021 Teknik Ressam Maaşları

Teknik Ressam maaşı ortalama aylık 6.060 - TL’dir. En düşük Teknik Ressam maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 9.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Teknik Ressam iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Teknik Ressam Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

En az Gereken Minimum Eğitim Düzeyi Ortaöğretim (Lise ve Dengi) okulu mezunu olmak gerekiyor.

Teknik Ressam Ne İş Yapar?

Teknik Ressam (Genel) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş emrindeki projenin yapılması için işletme bünyesinde yapılacak bina, makine aksamına ait kroki ve notları incelemek, kumpas ve mikrometre yardımıyla ölçümlemeler yapmak,

b) İşin eskizini hazırlamak, eskizden tespit ettiği ölçeklere göre çizim yapabilmek için gerekli teçhizat ve malzemeyi hazırlamak, çizim için aydınger kağıdını aparatlı masaya yerleştirmek, rapido kalemlerini, şablonları, cetvelleri ve benzeri teçhizat ve malzemeyi kullanarak standartlara uygun çizim işlemini yapmak,

c) Proje tatbikatı sırasında kullanılacak malzemenin listesini hazırlamak, gereken veya istenilen her türlü ayarlama ya da değişikliği yapmak,

d) Krokilere bakarak ve gerekli hesapları yaparak, çeşitli makineler, mühendislik tatbikatı ve diğer teknik dokümanlardan yararlanarak kati projeleri hazırlamak,Vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Teknik RessamMeslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Teknik Ressamlar

Teknik Ressam Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Teknik Ressam mesleğinin meslek kodu 3118.08 olarak belirlenmiştir



YORUM KAT: Yukarıdaki Teknik Ressam maaşlarına ek sizlerde Teknik Ressam mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

Asgari ücretin işverene maliyeti 2021 |Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?

Asgari ücret günlük ne kadar 2021 ? | Asgari ücret günlük net tutarı 2020 - 2021

Asgari ücret ne kadar oldu 2021? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?