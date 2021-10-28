Telif ne demek, TDK'ya göre Telif kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Telif ne demek? Telif TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi telif kelimesi. Peki telif ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre telif nedir, telif kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TELİF NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Telif kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Telif kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre telif kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Uzlaştırma

- Kitap yazma

- Telif hakkı

- Yazarın kendisinin kaleme aldığı



TELİF CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Babamın gene o tarihte oynanan bir telif piyesi de o sahnede oynamıştı.



TELİF KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- telif etmek



TELİF KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- telif hakkı

