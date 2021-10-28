Temevvüç ne demek, TDK'ya göre Temevvüç kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Temevvüç ne demek? Temevvüç TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi temevvüç kelimesi. Peki temevvüç ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre temevvüç nedir, temevvüç kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TEMEVVÜÇ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Temevvüç kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Temevvüç kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre temevvüç kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Dalgalanma

