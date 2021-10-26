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Tendon ne demek, TDK'ya göre Tendon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Tendon kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Tendon ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Tendon nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Tendon kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Tendon ne demek, TDK'ya göre Tendon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tendon ne demek? Tendon TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tendon kelimesi. Peki tendon ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tendon nedir, tendon kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

TENDON NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tendon kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Tendon kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre tendon kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kiriş

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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