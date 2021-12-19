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  3. Tepki çeken görüntü! Dolar bozduran turistlerin Türk Lirasıyla yaptıkları hareketler sosyal medyada infial yarattı

Tepki çeken görüntü! Dolar bozduran turistlerin Türk Lirasıyla yaptıkları hareketler sosyal medyada infial yarattı

Türk Lirası, Dolar karşısında değer kaybetmeyi sürdürüyor. Öte yandan Arap turistlerin dalga geçer gibi Dolar bozdurdukları anların görüntüsünü Tiktok'ta paylaşması tepki çekti.

Türk Lirasındaki değer kaybı dolayısıyla Türkiye'deki yabancı turistler ellerinde dolar ve euroları bozdurup alışverişe daha çok yöneliyor. Dolar 16,41 euro ise 18,48 seviyelerinde seyrederken Arap turistlerin Tiktok'ta yaptığı paylaşımlar tepki çekti.

Tiktok'ta Türkiye'deki döviz bürosundan ellerinde Türk Lira'sıyla ayrıldıkları görüntüleri paylaşan turist, kısa sürede tepki çekti.

"RESMEN DALGA GEÇİYORLAR!"

Videonun altına çok sayıda yorum geldi. Kimileri "Benim çok zoruma gitti vicdanı olan vicdanı kabul etmez" derken, kimileri de "Resmen dalga geçiyorlar" ifadelerini kullandı.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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