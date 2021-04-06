Teravih namazı cami de mi, evde mi kılınacak 2021? Camilerde teravih namazı kılınacak mı?

Koronavirüs salgınında vaka sayılarının artması ve Ramazan ayında vatandaşlar arasında temas artacağı için teravih namazının evde veya camide kılınması kararına ilişkin Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş açıklama yaptı.

TERAVİH NAMAZI CAMİ DE Mİ, EVDE Mİ KILINACAK 2021?

Diyanet İşleri Ali Erbaş'ın açıklamasına göre teravih namazı, Ramazan ayında camiler yerine evlerde kılınacak. Konuya ilişkin olarak Erbaş," Yaptığımız istişareler neticesinde teravih namazını camilerde değil evlerimizde kılmanın uygun olduğuna karar verdik. Şayet bu süreçte salgının seyrine göre camilerimizde teravih namazı kılabilme imkanı olursa bunun da kararını alıp milletimizle paylaşırız." ifadelerini kullandı.

CAMİLERDE TERAVİH NAMAZI KILINACAK MI?

Koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılında camilerde teravih namazı kılanmayacak.