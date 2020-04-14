Teravih namazının faziletleri nelerdir? sorusu Ramazan yaklaşırken en çok aratılanların başında gelmeye başladı. Tüm İslam alemi için önemli bir konu olan bu durumu biz de sizler için haberimizde ayrıntılarıyla derledik. İşte tüm detaylarıyla Teravih namazı ve daha fazlası...

TERAVİH NAMAZININ ÖNEMİ

Teravih, Ramazan ayı boyunca her gece kılınan bir namazdır. Kadın-erkek herkes için sünnet-i müekkededir ve İsl,m'ın şe,irindendir.

Teravih namazı, orucun değil, Ramazan'ın sünnetidir. Bu sebeble oruç tutmayan hasta ve yolculara da teravih kılmak sünnettir.

TERAVİH NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Hz. Peygamber (s.a.s.)’in kıldırmış olduğu Teravih namazlarının kaç rekat olduğu konusunda bir rivayet bulunmamaktadır. Hz. Ömer zamanındaki cemaatle kılınan Teravih namazlarının rekatları konusunda iki rivayet vardır; yirmi rekat, on bir rekat. Hz. Ömer’in dönemiyle ilgili farklı rivayetler; Nevevi ve Ayni tarafından, on bir rekatla ilgili rivayetin Hz. Ömer’in halifeliğinin ilk döneminde kılınan Teravih namazlarıyla ilgili olduğu, sonra Teravihin yirmi rekat olarak yerleştiği ve günümüze kadar da böyle devam ettiği şeklinde açıklanmıştır. Teravih namazı nafile bir ibadet olduğundan, farz gibi telakki edilmesi de doğru değildir. Bu nedenle, yorgunluk, meşguliyet ve benzeri sebeplerle, Teravih namazının evde 8, 10, 12, 14, 16 veya 18 rekat kılınması halinde de sünnet yerine getirilmiş olur. Ancak cemaate iştirak etmeye çalışmak daha iyidir.

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?

- Yatsı namazının farzı ve son sünneti kılındıktan sonra teravih namazına başlanır.

- Namaz kıldıracak imam: "Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, bana uyanlara imam oldum" diye niyet ederek iftitah tekbirini alıp ellerini bağlar.

- İmam'ın arkasında kılan cemaat da "Niyet ettim Allah rızası için teravih namazını kılmaya, uydum imama" diyerek niyet eder ve imamın tekbirinden sonra "Allahü Ekber" diyerek tekbir alır ve ellerini bağlar.

- Bundan sonra imam ve cemaat gizlice "Sübh,neke"yi okur. Sübhaneke'nin okunması bitince, (Cemaat ayakta başka bir şey okumaz) imam gizlice Eûzü-Besmele, açıktan Fatiha ve bir sûre okur. Cemaatle birlikte rükû ve secdeleri yaptıktan sonra ikinci rekata kalkılır.

- Burada imam gizlice Besmele'yi, açıktan fatiha ve bir sûre okuyup rükû ve secdeleri yapar ve otururlar. İkinci rekatın sonundaki bu ilk oturuşta imam ve cemaat "Ettehiyyatü, All,hümme salli ve All,hümme barik" okur ve üçüncü rekata kalkarlar.

- Üçüncü rekatın başında hem imam, hem de cemaat gizilce Sübhaneke'yi okur. Sonra imam gizlice Eûzü-Besmele, açıktan fatiha ve bir sure okur. Sonra rükû ve secdeleri yaparak dördüncü rekata kalkarlar.

- İmam gizlice Besmele'yi, açıktan da fatiha ve bir sure okuyarak yine rükû ve secdeler yapılıp oturulur.



- Bu son oturuşta da imam ve cemaat "Ettehiyyatü, All,hüme salli, All,hümme barik, Rabben, ,tina ve Rabbena firli" okuduktan sonra sel,m verirler. Böylece teravih namazının ilk dört rekatı kılınmış olur.

- Bundan sonra ayağa kalkılarak tıpkı tarif ettiğimiz gibi dörder rekat kılınmaya devam edilerek yirmi rekat tamamlanır.

TERAVİH NAMAZININ FAZİLETLERİ NELERDİR?

Teravih namazının günlere göre ayrı ayrı faziletleri vardır.

İmam-ı Gazali Hazretleri teravih namazının fazileti hakkında şöyle buyurmuştur;

Hz. Ali'den (radıyallahu teâlâ anh) rivayet edilmiştir ki:

1. gece teravih namazını kılanın: Bütün günahları bağışlanır.

2. gece teravih namazını kılanın: Kendisinin ve eğer mü’min iseler ana ve babasının günahları bağışlanır.

3. gece teravih namazını kılana: Melekler müjde vererek derler ki: "Ey falan kişi! Sana müjde olsun ki, Allah (celle celaluhu) senin amelini kabul edip umduğuna nail eyledi."

4. gece teravih namazını kılana: Allah (celle celaluhu) Tevrat, İncil, Zebur ve Kur'ân'ı okumuş kadar sevap ihsan eder.

5. gece teravih namazını kılana: Allah (celle celaluhu) Mescid-i Haram’da namaz kılanın sevabı kadar sevap ihsan eder.

6. gece teravih namazını kılana: Allah (celle celaluhu) Beyt-i Mamur’u tavaf edenin sevabı kadar sevap ihsan eder.

7. gece teravih namazını kılana: Allah (celle celaluhu) Musa'nın (aleyhisselam) yanında firavun ve haman ile mücadele etmiş sevabı ihsan eder.

8. gece teravih namazını kılana: Allah (celle celaluhu) Bedir savaşında Peygamber Efendimiz (aleyhissalatu vesselam) ile beraber olmuş gibi sevap ihsan eder.

9. gece teravih namazını kılana: Allah (celle celaluhu) Davud (aleyhisselam) ile beraber ibadet etmiş sevabı verir.

10. gece teravih namazını kılana: Allah (celle celaluhu) dünya ve ahiret selameti verilir.

11. gece teravih namazını kılana: Kabul edilmiş umre sevabı verilir.

12. gece teravih namazını kılan: Sıratı yıldırım gibi geçer.

13. gece teravih namazını kılana: Beytullah'ı imar etmiş gibi ecir verilir.

14. gece teravih namazını kılana: Allah (celle celaluhu) Kadir gecesini sabaha kadar ihya etmiş gibi sevap verir.

15. gece teravih namazını kılanın: Allah (celle celaluhu) hacetini ve duasını kabul eder. Ahirette yüksek dereceler ihsan eder.

16. gece teravih namazını kılan: Kıyamet gününde kabrinden kalkarken "Lailahe illallah" diyerek kalkar.

17. gece teravih namazını kılan: Dünyadan çıkmadan Cennet-i Ala'daki makamını görür.

18. gece teravih namazını kılana: Şehitlere ve gazilere verilen ecir gibi ecir verilir.

19. gece teravih namazını kılanın: Allah (celle celaluhu) dünya ve ahirette yardımcısı olur.

20. gece teravih namazını kılan: Rasulullah Efendimiz'i (aleyhissalatu vesselam) rüyasında görmeden dünyadan çıkmaz.

21. gece teravih namazını kılana: Yerde ve gökte ne kadar melek varsa hepsi onun için istiğfar eder. Ve Allah (celle celaluhu) o kuldan razı olmadıkça dünyadan ahirete göçmez.

22. gece teravih namazını kılan: Ümmet-i Muhammed'in yetimlerini ve dullarını doyurmuş gibi sevap alır.

23. gece teravih namazını kılan: Ümmet-i Muhammed'in esirlerini azad etmiş gibi sevap alır.

24. gece teravih namazını kılan: Beraatını sağ elinden alır.

25. gece teravih namazını kılana: Ölüm meleği en güzel surette gelir, onu cennet nimetleriyle müjdeler.

26. gece teravih namazını kılanı: Allah'ın emriyle melekler şeytanın şerrinden korurlar.

27. gece teravih namazını kılana: Allah'ın emriyle cehennemin kapıları kapanır.

28. gece teravih namazını kılana: Allah'ın emriyle cennetin kapıları açılır, hangi kapıdan isterse o kapıdan girer.

29. gece teravih namazını kılana: Hazret-i Eyyüb'ün (aleyhisselam) sabır sevabı ihsan edilir ve bütün günahları bağışlanır.

30. gece teravih namazını kılana: Allah'ın emriyle arşın altından bir münadi şöyle seslenir: "Gece teravih namazını kılan kullar cehennemden azad olmuş kullardır. Korktukları cehennemden kurtulup umdukları ve Allah'ın Cemâl'ine nail olanlardır". Allah (celle celaluhu) buyurdu ki: "İzzetim ve Celalim hakkı için bu kullarıma af ile muamele eyledim. Cehennem ateşini vücutlarına haram eyledim". Sonra Allah emreder ki; o kullara -erkek olsun, kadın olsun- cehennem azabından kurtulmak ve sıratı kolaylıkla geçmek için beraat yazılır.

TERAVİH NAMAZINDA OKUNACAK DUALAR NELERDİR?

1-Teravihe başlamadan önce okunan dua:

Sübh,ne zil-mülki vel-melekût.

Sübh,ne zi'l-ızzeti vel-azameti vel cem,li vel-cel,li vel ceberût.

Sübh,n-el melikil mevcûd. Sübh,nel melik-il ma'bûd.

Sübh,n-el melikil hayy-illezî l, yen,mü ve l, yemût.

Sübbûhun, kuddûsün, Rabbün, ve Rabb-ül mel,iketi ver-rûh.

Merhab,, merhab,, merhab, ya şehr-i Ramaz,n.

Merhab,, merhab,, merhab, y, şehr-el bereketi vel gufr,n.

Merhab,, merhab,, merhab, y, şehr-et tesbîhi vet-tehlîli vez-zikri ve til,vet-il Kur',n. Evvelühû, ,hıruhû, z,hiruhû, b,tınühû y, men l, ilahe ill,hû. (Allahümme salli al, Muhammed.)

Ramazan-ı şerif'in onbeşinden sonra, (merhab,) yazılı olan yerler (Elved,) diye okunur.

İkinci rekattan sonra selam verince (Allahümme salli al, Muhammed)

2-Teravih aralarında,her dört rekatın sonunda okunacak dua:

Allahümme salli al,, seyyidin, Muhammedin ve al, ,li seyyidin, Muhammedin biadedi külli d,in ve dev,in ve b,rik ve sellim aleyhi ve aleyhim kesîr,. (Allahümme salli al, Muhammed) En son dördüncü rek'at bitince üç defa okunup üçüncüde (kesîr,n ve kesîr,) denir.

3-Teravih namazı tamamlandıktan sonra okunacak dua(Elleri açıp 3 defa):

Y, hann,n, y, menn,n, y, deyy,n, y, bürh,n,

Y, zel-fadli vel-ihs,n, nerc-ûl afve vel-gufr,n,

Vec'al-n, min utek,i şehr-i ramaz,n bi-hürmet-il Kur',n.

4-Vitr namazına başlamadan (ALLAHUMME SALLİ ALA MUHAMMED) denir.

TERAVİH NAMAZI SÜNNET Mİ FARZ MI?

Ramazan ayında kılınan Teravih namazı farz değil sünettir. Peygamberimiz Hazreti Muhammed teravih namazını farz olmasın diye cemaatten ayrı olarak kılmıştır. Peygamberimizin teravih namazını nasıl kıldığını Hazreti Aişe şöyle anlatmıştır;

-"Resulullah (asm) bir gece mescidde nafile namaz kılmıştı. Birçok kimse de ona uyarak namaz kıldı.

Sabah olunca "Resûlullah geceleyin mescidde namaz kıldı" diye konuştular. Ertesi gece de Efendimiz (asm) namaz kıldı. Halk yine olanları konuştu, katılacakların sayısı iyice arttı. Üçüncü veya dördüncü gece halk yine toplandı. Öyle ki mescid, insanları alamayacak hale gelmişti. Ancak Peygamberimiz (asm) bu dördüncü gecede yanlarına çıkmadı.

Sabah olunca Efendimiz (asm):

-'Yaptığınızı gördüm. Size çıkmamdan beni alıkoyan şey, namazın sizlere farz oluvermesinden korkmamdır' buyurdu.