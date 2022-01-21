Terilen ne demek, TDK'ya göre Terilen kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Terilen ne demek? Terilen TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi terilen kelimesi. Peki terilen ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre terilen nedir, terilen kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TERİLEN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Terilen kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Terilen kelimesi İngilizce kökenlidir.

TDK'ya göre terilen kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yapay polyester lifleri veya ipliği, tergal

- Bu liften yapılan

