FOX TV El Kızı ilk bölüm canlı izle | El kızı 1. bölüm full, tek parça izleFOX TV Yalancılar ve Mumları 4. bölüm canlı izle | Yalancılar ve Mumları 4. bölüm full, tek parça izleATV canlı yayın Kardeşlerim 25. bölüm full, tek parça izle | Kardeşlerim son bölüm izle YouTubeUsta tiyatrocu son yolculuğuna uğurlandı! Kemal Kuruçay'a Ankara'da toprağa verildiAnadolu Efes - Galatasaray maçı canlı izle | Tivibu Spor 2 canlı yayın izle linkiYılport Samsunspor - Erzurumspor maçı canlı izle | TRT Spor canlı yayın izle linkiGöztepe - Trabzonspor maçı canlı izle | Bein Sports HD1 canlı yayın izle linkiGaziantep FK 1 - 1 Giresunspor | MAÇ SONUCUTuzlaspor 0 -3 Bandırmaspor | Maç sonucuTesettür ne demek, TDK'ya göre Tesettür kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. TDK ANLAMI NEDİR?
  3. Tesettür ne demek, TDK'ya göre Tesettür kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Tesettür ne demek, TDK'ya göre Tesettür kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Tesettür kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Tesettür ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Tesettür nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Tesettür kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Tesettür ne demek, TDK'ya göre Tesettür kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tesettür ne demek? Tesettür TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tesettür kelimesi. Peki tesettür ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tesettür nedir, tesettür kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

TESETTÜR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tesettür kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Tesettür kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre tesettür kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kadınların kapalı bir biçimde giyinmesi

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT