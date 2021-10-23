Tesettür ne demek, TDK'ya göre Tesettür kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tesettür ne demek? Tesettür TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tesettür kelimesi. Peki tesettür ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tesettür nedir, tesettür kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TESETTÜR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tesettür kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Tesettür kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre tesettür kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kadınların kapalı bir biçimde giyinmesi

