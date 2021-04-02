Teşkilat 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! "Ülkeyi hemen terk etmeniz lazım"

Pazar akşamlarının büyük ilgiyle izlenen dizisi Teşkilat yine bol aksiyonlu bir bölüm ile izleyiciyi ekran başına kilitlemeye geliyor. Yayınlanan 5. bölüm 2. fragmanında Serdar'ın başı derttedir. Patlayıcı yüklü bir kamyonda alıkonunan Serdar'ı kurtulması için fazla zamanı yoktur. Peki Serdar kurtulmanın yolunu bulabilecek mi?

Öte yadan Türkiye’yi zor duruma düşürecek bir bombalı saldırı gerçekleşmek üzeredir. Zehra, Pınar ve Hakkı ise Alman polisinin ablukası altında, bomba yüklü aracın uzaklaşmasını beklemek durumda kalırlar. Mete olası koşulları değerlendirerek, saniyelerle yarışan ekibi, Hulki’nin tehlikeli manevrası ile hem zaman kazanır hem de krizi önleyemeye çalışır.

Neo-Naziler Türkiye aleyhinde yayın yapan derginin önündeki protesto alanına gelirler. Esir aldıkları Serdar’ı da protestoculara göstererek, herkesi havaya uçurma planları devreye sokarlar. Fakat ekip üyeleri ayrı ayrı yerlerde olsalar da bir mücadeleyi elden bırakmazlar. Verilen mücadelede bir de kayıp verirler: Hulki Rainer’e, dolayısıyla da Fadi’ye esir düşer. O Almanya’da babası da yoğun bakımda hayat mücadelesi vermektedir.

Ceren deşifre olduğundan şüphelenmektedir. Operasyonlardaki başarısız oluşuyla gözden düştüğünü düşündüğü esnada Serdar’ın kendisine evlenme teklif etmesiyle tüm dengeler değişir. Peki Serdar'ın planı nedir?

Teşkilat 5. bölüm 2. fragmanı...