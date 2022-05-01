Tims&B Productions imzalı, ilk bölümü 7 Mart 2021 tarihinde yayınlanan, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışan özel bir ekibin iş hayatı ile birlikte özel hayatını da konu edinen Teşkilat bu akşam var mı, yok mu? Teşkilat neden yok 1 Mayıs 2022 Pazar? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

TEŞKİLAT BU AKŞAM VAR MI, YOK MU? TEŞKİLAT NEDEN YOK 1 MAYIS 2022 PAZAR?

Ekranların sevilen dizisi Teşkilat yeni bölümünün bu hafta 1 Mayıs tarihinde ve normal gününde yayınlanması bekleniyordu. Ancak Pazar yayın akışında kendi saatinde gösterilmeyen Yargı yeni bölümü bu hafta yayında olmayacak.

Bayram günlerinde ara verme kararı alan dizi listesine Yargı da eklendi. Normal yayın tarihi olan 1 Mayıs gününün bayram arifesi olması sebebiyle Teşkilat da yayına ara verdi. Fragmanları verilen yeni bölümler bayram ardından yayında olacak.

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Bayram haftasında yayın kararı almayan Teşkilat'ın yeni bölümü bir sonraki hafta Pazar günü yani 8 Mayıs 2022 tarihinde yayınlanacak.