Teşkilat dizisi 2. sezon oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Teşkilat oyuncu kadrosu
TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve ilk sezonu ilgiyle izlenen dizi Teşkilat'ın ikinci sezonunda hangi oyuncuların rol alacağı merak ediliyor. Biz de haberimizde Teşkilat dizisi 2. sezon oyuncu kadrosunda kimler var? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Teşkilat oyuncu kadrosu
Tims&B yapımcılığında TRT 1'de seyirci karşısına çıkan dizi Teşkilat ilk sezonuyla izlenme rekorları kırdı. Dizinin takipçileri ikinci sezonda oyuncu kadrosunda kimlerin yer alacağını merak ediyor. Biz de bu sebeple Teşkilat dizisi 2. sezon oyuncu kadrosunda kimler var? sorusunun yanıtına haberimizde yer verdik. İşte Teşkilat oyuncu kadrosu...
TEŞKİLAT 2. SEZON OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?
İstihbarat teşkilatının, tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi olağanüstü yetenekli ve korkusuz üyelerinden oluşan çok özel bir ekibinin hikayesinin anlatıldığı Teşkilat dizisi büyük bir ilgiyle izleniyor. Çekimlerinin Ankara'da yapıldığı dizinin oyuncu kadrosunda birbirinden başarılı isimler bulunuyor.
İşte Teşkilat oyuncu kadrosu:
AHMET UĞUR SAY
ÇAĞLAR ERTUĞRUL
DENİZ BAYSAL YURTCU
EZGİ EYÜBOĞLU
EZGİ ŞENLER
MEHMET USTA
MESUT AKUSTA
NİHAT ALTINKAYA
SERDAR YEĞİN
TUNCER SALMAN
YAVUZ BİNGÖL
GÜRKAN UYGUN