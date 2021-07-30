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  3. Teşkilat dizisi 2. sezon oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Teşkilat oyuncu kadrosu

Teşkilat dizisi 2. sezon oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Teşkilat oyuncu kadrosu

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve ilk sezonu ilgiyle izlenen dizi Teşkilat'ın ikinci sezonunda hangi oyuncuların rol alacağı merak ediliyor. Biz de haberimizde Teşkilat dizisi 2. sezon oyuncu kadrosunda kimler var? sorusunun yanıtına yer verdik. İşte Teşkilat oyuncu kadrosu

Teşkilat dizisi 2. sezon oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Teşkilat oyuncu kadrosu

Tims&B yapımcılığında TRT 1'de seyirci karşısına çıkan dizi Teşkilat ilk sezonuyla izlenme rekorları kırdı. Dizinin takipçileri ikinci sezonda oyuncu kadrosunda kimlerin yer alacağını merak ediyor. Biz de bu sebeple Teşkilat dizisi 2. sezon oyuncu kadrosunda kimler var? sorusunun yanıtına haberimizde yer verdik. İşte Teşkilat oyuncu kadrosu...

TEŞKİLAT 2. SEZON OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

İstihbarat teşkilatının, tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi olağanüstü yetenekli ve korkusuz üyelerinden oluşan çok özel bir ekibinin hikayesinin anlatıldığı Teşkilat dizisi büyük bir ilgiyle izleniyor. Çekimlerinin Ankara'da yapıldığı dizinin oyuncu kadrosunda birbirinden başarılı isimler bulunuyor. 

İşte Teşkilat oyuncu kadrosu:

AHMET UĞUR SAY

Teşkilat dizisi 2. sezon oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Teşkilat oyuncu kadrosu

ÇAĞLAR ERTUĞRUL

Teşkilat dizisi 2. sezon oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Teşkilat oyuncu kadrosu

DENİZ BAYSAL YURTCU

Teşkilat dizisi 2. sezon oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Teşkilat oyuncu kadrosu

EZGİ EYÜBOĞLU

Teşkilat dizisi 2. sezon oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Teşkilat oyuncu kadrosu

EZGİ ŞENLER

Teşkilat dizisi 2. sezon oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Teşkilat oyuncu kadrosu

MEHMET USTA

Teşkilat dizisi 2. sezon oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Teşkilat oyuncu kadrosu

MESUT AKUSTA

Teşkilat dizisi 2. sezon oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Teşkilat oyuncu kadrosu

NİHAT ALTINKAYA

Teşkilat dizisi 2. sezon oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Teşkilat oyuncu kadrosu

SERDAR YEĞİN

Teşkilat dizisi 2. sezon oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Teşkilat oyuncu kadrosu

TUNCER SALMAN

Teşkilat dizisi 2. sezon oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Teşkilat oyuncu kadrosu

YAVUZ BİNGÖL

Teşkilat dizisi 2. sezon oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Teşkilat oyuncu kadrosu

GÜRKAN UYGUN

Teşkilat dizisi 2. sezon oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Teşkilat oyuncu kadrosu

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