Teşkilat dizisi 2. sezon oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Teşkilat oyuncu kadrosu

Tims&B yapımcılığında TRT 1'de seyirci karşısına çıkan dizi Teşkilat ilk sezonuyla izlenme rekorları kırdı. Dizinin takipçileri ikinci sezonda oyuncu kadrosunda kimlerin yer alacağını merak ediyor. Biz de bu sebeple Teşkilat dizisi 2. sezon oyuncu kadrosunda kimler var? sorusunun yanıtına haberimizde yer verdik. İşte Teşkilat oyuncu kadrosu...

TEŞKİLAT 2. SEZON OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

İstihbarat teşkilatının, tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi olağanüstü yetenekli ve korkusuz üyelerinden oluşan çok özel bir ekibinin hikayesinin anlatıldığı Teşkilat dizisi büyük bir ilgiyle izleniyor. Çekimlerinin Ankara'da yapıldığı dizinin oyuncu kadrosunda birbirinden başarılı isimler bulunuyor.

İşte Teşkilat oyuncu kadrosu:

AHMET UĞUR SAY

ÇAĞLAR ERTUĞRUL

DENİZ BAYSAL YURTCU

EZGİ EYÜBOĞLU

EZGİ ŞENLER

MEHMET USTA

MESUT AKUSTA

NİHAT ALTINKAYA

SERDAR YEĞİN

TUNCER SALMAN

YAVUZ BİNGÖL

GÜRKAN UYGUN