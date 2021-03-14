Teşkilat dizisi hangi gün oynuyor, hangi kanalda yayınlanıyor, saat kaçta başlıyor? Teşkilat dizisi nerede çekiliyor?

TİMS&B yapım şirketinin iddialı dizisi Teşkilat 7 Mart Pazar günü ilk kez ekranlara geldi. Milli İstihbarat Teşkilatı'nda görev alan ve bu uğurda sevdiklerini geride bırakan 7 vatan sevdalı kişinin operasyonların öncesinde, sırasında ve sonrasında yaşadıklarını anlatan Teşkilat dizisi oyuncu kadrosu ile de dikkatleri üzerine çekiyor. Dizi hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak isteyen diziseverler de araştırmalarda bulunuyor.

TEŞKİLAT DİZİSİ HANGİ GÜN OYNUYOR, HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR, SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

Teşkilat dizisi Pazar akşamları saat 20.00'de başlıyor ve TRT 1 kanalında izleyicisi ile buluşuyor.

TEŞKİLAT DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Teşkilat dizisi başkent Ankara'da çekilmektedir. MİT’in savaş teknolojisinde kullandığı bazı yöntemler de ilk kez bu dizi ile ekrana taşınıyor.

TEŞKİLAT DİZİSİ KONUSU NEDİR?

‘Teşkilat’ dizisi Türkiye Milli İstihbarat Teşkilatı'nın tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi olağanüstü yetenekli ve korkusuz üyelerinden oluşan çok özel bir ekibinin hikayesini anlatacak.

Türkiye’nin isimsiz kahramanlarının hikayeleri ilk kez tüm gerçekliği ile ‘Teşkilat’ta ekrana geliyor. Dizinin kahramanlarına hayat verecek olan oyuncular, karakterlerini canlandırmak için derinlemesine araştırmalar yaptılar; gerçek olayların dokümanlarından ve konunun uzmanlarından eğitim aldılar. Türk milli istihbaratının kuruluşundan bu yana imza attığı olağanüstü başarıların nefes kesici hikayeleri, ‘Teşkilat’ta gün yüzüne çıkacak.

TEŞKİLAT DİZİSİ KÜNYESİ

Yönetmen : Yağız Alp Akaydın

Yapımcı: Timur Savcı & Burak Sağyaşar

Yapım: TIMS&B Productions

Senaryo : Teşkilat Yazı Grubu

Müzik: Atakan Ilgazdağ

Uygulayıcı Yapımcı: Fatmanur Sevinç

Görüntü Yönetmeni: Aras Demiray

Genel Sanat Yönetmeni : Nilüfer Çamur

TEŞKİLAT DİZİSİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Teşkilat dizisinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say ve Yavuz Bingöl rol alıyor.

Çağlar Ertuğrul- Serdar

Deniz Baysal Yurtçu- Zehra Balaban

Ezgi Eyüboğlu- Ceren

Ezgi Şenler- Pınar Gümüş

Mesut Akusta- Mete (Müşteşar Yardımcısı)

Nihat Altınkaya- Hulki Gürbüzoğlu

Tuncer Salman- Hakkı Dayı

Serdar Yeğin- Uzay Çelenkli

Mehmet Usta- Zayed Fadi