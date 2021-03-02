Yayınlanmasına geri sayımın başladığı ve soluk soluğa izlenecek olan iddialı dizi Teşkilat, ekranlarda dönen tanıtım fragmanın ardından vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Teşkilat dizisi ne zaman başlıyor? Teşkilat dizisi nerede çekildi? İşte ayrıntılar...

TEŞKİLAT DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TIMS Prodüksiyon imzalı dizinin yönetmen koltuğunda ise Yağız Alp Akaydın yer alıyor. Yayınlanmak için geri sayımın başladığı Teşkilat dizisi 7 Mart 2021 Pazar günü TRT1 ekranlarında ilk kez izleyiciyle buluşacak.

TEŞKİLAT DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?

TRT 1'in MİT destekli yeni dizisi Teşkilat seyirci tarafından merak edilmeye başlandı. Konusu ve oyuncuları ile dikkat çeken dizinin nerede çekildiği araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz günlerde set hazırlıklarını hız kesmeden devam ettiren Teşkilat dizisi yayın hayatına başlamak için gün sayarken, dizinin çekimlerinin geçtiği yer ve mekanlara dair net bir açıklama yapılmadı.

Ancak Ankara ilimizde çekileceği bilinmektedir. Ayrıca aksiyon dizisi olacağı için Başkent'in birçok semtinde kovalamalı ve heyecan dolu sahnelerin olacağı düşünülüyor.