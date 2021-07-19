Hz. Peygamberin (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır. Peki teşrik tekbirleri unutulursa ne yapmak lazım, ne yapılır diyanet? İşte detaylar...

TEŞRİK TEKBİRLERİ UNUTULURSA NE YAPMAK LAZIM, NE YAPILIR DİYANET?

Arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra Hz. Peygamberin (s.a.s.), kurban bayramının teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 315; Dârekutnî, es-Sünen, III, 439, 440).

Hanefîlerin görüşüne göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir.

Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler de kaza edilmez (Serahsî, el-Mebsût, II, 43-44; İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 82). Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-Hâvî, II, 500-501)

TEŞRİK TEKBİRİ NEDİR?

Teşrik tekbiri, Kurban Bayramı'nda ve zilhicce ayının belli günlerinde farz namazların ardından söylenen tekbire denir Teşrik kelimesi, sözlükte "doğuya doğru gitmek; eti parçalayıp kayalar üzerine sererek güneşte kurutmak; yüksek sesle tekbir almak, bayram namazını kılmak için musallâya (müşerrak) çıkmak" anlamlarına gelir. Terim olarak ise Zilhicce'nin belli günlerinde farz namazların ardından özel lafızlarla tekbir getirmeye denilir. Bu tekbirlere "teşrik tekbirleri" (tekbîrâtü't-teşrîk) denirken tekbir alınan günlere "teşrîk günleri" (eyyâmü't-teşrîk) adı verilir.

TEŞRİK TEKBİRİ NE ZAMAN BAŞLAR?

Hz. Peygamber'in (s.a.s.), Kurban Bayramı'nın Arife günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü'l-kübrâ, III, 315; Dârekutnî, es-Sünen, III, 439, 440). Bu nedenle, Arefe günü sabah namazı ile başlayan teşrik tekbiri bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar farz namazlarının ardından okunur. İkindi namazı da dahil olmak üzere toplamda 23 vakit okunmuş olur.

TEŞRİK TEKBİRİ HANGİ ZAMANLARDA SÖYLENİR?

Kurban Bayramı'nın Arife günü sabah namazında başlar, bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar devam eden tekbir "Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd" şeklinde söylenmektedir. 9 Zilhicce sabah namazından 13 Zilhicce ikindi namazına kadar getirilir.

NAMAZ KILMADAN TEŞRİK TEKBİRİ GETİRİLİR Mİ?

Namaz kılmadan teşrik tekbiri getirilmez çünkü teşrik tekbiri farz namazının ardından okunmaktadır. Ancak namaz kılmadan tekbir getirilmesinde bir sakınca yoktur.

TEŞRİK TEKBİRİ KAÇ DEFA GETİRİLİR?

Teşrik tekbiri Arife'den bayramın son ikindi namazına kadar her farz namazının ardından getirilir. Hiçbir namazın aksatılmaması halinde toplamda 23 kez getirilmiş olur. Ancak daha fazla sayıda tekbir getirilmesinde de bir sakınca yoktur.

TEŞRİK TEKBİRİ UNUTULURSA KAZASI OLUR MU?

Hanefi mezhebine göre teşrik tekbiri kaza edilir ancak diğer üç mezhebe göre sünnet olduğu için kaza edilmez.

Hanefi mezhebinde herhangi bir namazdan sonra tekbir getirilmesi unutulursa, teşrik günlerinde, yani Kurban Bayramı'nın 4. günü ikindi namazına kadar, kılınacak bir namazın farzının peşinden kaza edilmesi gerekir.