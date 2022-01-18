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Teşrinievvel ne demek, TDK'ya göre Teşrinievvel kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Teşrinievvel kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Teşrinievvel ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Teşrinievvel nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Teşrinievvel kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Teşrinievvel ne demek, TDK'ya göre Teşrinievvel kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Teşrinievvel ne demek? Teşrinievvel TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi teşrinievvel kelimesi. Peki teşrinievvel ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre teşrinievvel nedir, teşrinievvel kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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TEŞRİNİEVVEL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Teşrinievvel kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Teşrinievvel kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre teşrinievvel kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ekim

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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