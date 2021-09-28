Tesviyeci Maaşı Ne Kadar? 2021 Tesviyeci Maaşları, Tesviyeci İş İlanları

Tesviyeci görev tanımı nedir, Tesviyeci ne iş yapar, Tesviyeci olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Tesviyeci mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Tesviyeci Tanımı;

Çeşitli makine parçalarını el aletleri veya iş tezgahları ile (torna, freze, matkap, taşlama, pres vb.) işleyen, istenilen ölçülerde şekillendiren ve kullanılır hale getirme işlerini yapan kişidir.

Tesviyeci Maaşı Ne Kadar? 2021 Tesviyeci Maaşları

Tesviyeci maaşı ortalama aylık 3.960 - TL’dir. En düşük Tesviyeci maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 4.850 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Tesviyeci iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Tesviyeci Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

Tesviyeci Ne İş Yapar?

Tesviyeci; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Bir işe göre ayarlanmış, çeşitli tipte torna, freze, planya, matkap, rektifiye, testere ve birden çok işlem yapan otomatik tezgahı çalıştırmak ve kullanmak,

b) Her türlü kalıp, makina, takım veya aparat parçalarını teknik resmine uygun olarak markalamak, kesmek,

c) İnce tesviye, delme, raybalama, diş çekme işlemlerini yapmak,

d) Tezgahlarda işlenerek gelen parçaların esas ölçüleri içinde tesviyesini yapmak ve parçaların birbirlerine uyup uymadığını kontrol etmek,

e) Uyumsuz parçaların tekrar tesviyesini yapmak ve son şekle getirerek monte etmek,

f) Çalışılan yerin ve kullanılan araç-gereçlerin günlük bakım ve temizliğini yapmak, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Tesviyeci Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Takım Tezgahı Kurucuları Ve Operatörleri

Tesviyeci Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde Tesviyeci mesleğinin meslek kodu 7223.79 olarak belirlenmişti

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