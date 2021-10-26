Tevzi ne demek, TDK'ya göre Tevzi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tevzi ne demek? Tevzi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tevzi kelimesi. Peki tevzi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tevzi nedir, tevzi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TEVZİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tevzi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Tevzi kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre tevzi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Dağıtma, üleştirme



TEVZİ KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- tevzi etmek



TEVZİ KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- tevzi bürosu

