The Witcher 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix The Witcher 2. sezon tarihini duyurdu mu? Netflix'in en sevilen dizilerinden olan The Witcher 2. sezon tarihi merak ediliyor. Peki The Witcher 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix The Witcher 2. sezon tarihini duyurdu mu? İşte detaylar...

A+ A-

Netflix'te yayınlanan ve ilgiyle izlenen dizi The Witcher ilk sezonuyla seyirciyi kendine bağladı. Dizinin ikinci sezonunun ne zaman olacağını merakla bekleyenler The Witcher 2. sezon ne zaman başlayacak? Netflix The Witcher 2. sezon tarihini duyurdu mu? sorularını aratmaya başladı. Detaylar haberimizde... THE WİTCHER 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK? NETFLİX THE WİTCHER 2. SEZON TARİHİNİ DUYURDU MU? Netflix'in en popüler dizilerinden biri olan The Witcher'ın birinci sezonu büyük ilgi uyandırmıştı. 'The Witcher'ın ikinci sezonunun tarihi belli oldu. Netflix, WitcherCon'da 'The Witcher'ın ikinci sezonunun 17 Aralık'ta tüm dünyayla aynı anda sadece Netflix'te yayınlanacağını duyurdu. Netflix açıklamasına göre, The Witcher'ın ikinci sezon yayın tarihi; WitcherCon'un Anya Chalotra, Freya Allan, Mimi M Khayisa, Paul Bullion ve dizi sorumlusu ve yürütücü yapımcısı Lauren Schmidt Hissrich'in katıldığı 'Kader Kartlar' panelinde ilan edildi. Henry Cavill'in 'Rivialı Geralt' ve Freya Allan'ın 'Ciri' olarak gözüktüğü The Witcher'ın ikinci sezon duyurusu, WitcherCon'un bir parçası olarak açıklandı. WitcherCon, Netflix'in YouTube ve Twitch kanalından izlenebiliyor. THE WİTCHER KONUSU Yalnız bir canavar avcısı olan Rivyalı Geralt, insanların yaratıklardan daha kötü olabildiği bir dünyada kendine yer edinmeye çalışmaktadır. Ancak kader onu, güçlü bir büyücüye ve tehlikeli bir sır saklayan genç bir prensese doğru savurur. Şimdi üçü birlikte, gitgide daha dengesiz bir yer hâline gelen Kıta'da yollarını bulmayı öğrenmelidir. OYUNCU KADROSU Henry Cavill, (Rivyalı Geralt) Freya Allan, (Prenses Ciri) Anya Chalotra, (Vengerbergli Yennefer) Jodhi May, (Kraliçe Calanthe) Björn Hlynur Haraldsson, (Kral Eist Tuirseach) Adam Levy, (Fareçuval) MyAnna Buring, (Tissaia de Vries) Mimi Ndiweni, (Fringilla Vigo) Therica Wilson-Read, (Sabrina Glevissig) Emma Appleton, (Prenses Renfri) the witchernetflix