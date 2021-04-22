Thodex kurucusu Fatih Faruk Özer'in eski sevgilisinden sözler!

Kripto para borsası kurucusu Faruk Fatih Özer 2-10 milyar dolar değerinde parayı alıp yurt dışına kaçmıştı. Bunun üzerine "dr_erolkose_" kullanıcı adı ile Instagram hesabı üzerinden paylaşım yapan Erol Köse, Faruk Fatih Özer'in eski sevgilisi Eslem'in, Özer hakkında dediklerini aktardı.

"ZEKİ ÇOCUKTU"

Erol Köse'nin haberine göre Instagram'da "eslemiiiy" kullanıcı adı ile paylaşım yapan Faruk Fatih Özer'in eski sevgilisi Özer hakkında, "Çok zeki çocuktu ve ailece zenginlerdi ancak çok kıskançtı, o yüzden ayrılmıştık" ifadelerini kullandı.

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