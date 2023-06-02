Ticaret Bakanı Mehmet Muş Sosyal medya hesabından Türkiye ihracat verilerini paylaştı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Mayıs ayı ihracat verilerini sosyal medyadan paylaştı. Veriler Tüm zamanların en yüksek ihracat değeri olarak tarihe geçti.

Bakan Muş sosyal medyada paylaştığı verilerde şu ifadelere yer verdi:

"2023 yılı Mayıs ayında ihracatımız yüzde 14,4 artışla 21,7 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu, tüm zamanların en yüksek Mayıs ayı ihracat değeridir. İhracatımız büyümenin itici gücü olmaya devam edecektir"

2023 yılı Mayıs ayında ihracatımız %14,4 artışla 21,7 milyar Dolar olarak gerçekleşmiştir.



Bu, tüm zamanların en yüksek Mayıs ayı ihracat değeridir.



İhracatımız büyümenin itici gücü olmaya devam edecektir. Haberin Devamı June 2, 2023

Türkiye'nin en çok ticaret yaptığı ülkeler

Almanya'nın ardından en çok ihracat yapılan ülkeler sıralamasında ABD 2.97 milyar dolarla ikinci sırada yer aldı. İtalya 2.9 milyar dolarla üçüncü, Birleşik Krallık 2.76 milyar dolarla dördüncü, Fransa ve Rusya 2.48 milyar dolarla beşinci sırada yer aldı. İspanya'ya ise 2.43 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Ocak-Mart 2023 döneminde Irak'a 2.05 milyar dolar, Hollanda'ya 1.67 milyar dolar ve İsrail'e 1.46 milyar dolarlık ihracat yapıldığı açıklandı. İhracat rakamlarının en yüksek olduğu ilk 10 ülkenin 5'inin AB ülkeleri olduğu belirtildi.

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Ayrıca, söz konusu dönemde ihracatı 1 milyar doları aşan 13 ülkenin bulunduğu bilgisi paylaşıldı. Polonya, Romanya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de bu ülkeler arasında yer aldığı ifade edildi. Bulgaristan ve Belçika'nın Türkiye'den yaptığı ithalatın da 1 milyar dolar sınırına yaklaştığı vurgulandı. İhracatı 100 milyon dolar ve üzerinde olan ülke sayısının ise 76 olduğu kaydedildi.

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