Ticaret bakanlığı açıkladı! Emlak sektöründe manipülasyon sona erecek, 54 milyonluk ceza yağdı

Em lak sektöründe aşı yüksek fiyatlarla sürekli ilan rakamlarını değiştirerek emlak sektöründe kayıt dışı manipülasyon satış ilanlarıyla haksız kazanç elde etmeye çalışan fırsatçıların gözünün yaşına bakılmadı milyonlarca ceza kesildi.

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Ticaret bakanlığı açıkladı! Emlak sektöründe manipülasyon sona erecek, 54 milyonluk ceza yağdı

Ticaret Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden emlak piyasasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakanlığın açıklamaları ise şöyle:

"Emlak sektöründe kayıt dışı manipülatif ve manipülasyon amaçlı ilan paylaşan 545 kişiye 54.500.000 TL ceza kesildi. Denetimler artarak devam ediyor"

Ticaret bakanlığı açıkladı! Emlak sektöründe manipülasyon sona erecek, 54 milyonluk ceza yağdı

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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