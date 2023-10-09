Ticaret bakanlığı açıkladı! Emlak sektöründe manipülasyon sona erecek, 54 milyonluk ceza yağdı

Ticaret Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden emlak piyasasına ilişkin paylaşımda bulundu.
Bakanlığın açıklamaları ise şöyle:
"Emlak sektöründe kayıt dışı manipülatif ve manipülasyon amaçlı ilan paylaşan 545 kişiye 54.500.000 TL ceza kesildi. Denetimler artarak devam ediyor"
Erdoğan'dan kira ve konut fiyat açıklaması: Konut ve kira fiyatlarındaki artışı kentsel dönüşüm projeler ile önüne geçeceğiz
Konut satışları aylık yüzde 11,4 arttı
Seçer: "İkinci dönemimiz için halkımıza sosyal konut projeksiyonu sunacağız"
Ev sahibi olmak isteyenlere müjdeli haber: 150 konut satışa çıkıyor
KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)