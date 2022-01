TikTok fenomeni Edanur Zeynep titreyerek anlattı! "İtiraf ediyorum, beni bilmediğim bir yere götürdü..."

TikTok platformu son zamanlarda, ihbar ve şikayet bildirme hususunda önemli işlev görüyor. Fenomenler ve fenomenlerden destek alan kullanıcılar çeşitli şikayet ve ihbarlarla kendilerini güvence altına alabiliyorlar. Bunun yanı sıra geçmişte yaşadığı olayların yükünden kurtulmak isteyenler ise itirafta bulunarak, kuş gibi hafiflemek istiyor. Bu tür konu başlıklarına dikkat çekmek isteyen kullanıcı, bu defa platform içerisinde tanınan bir isim oldu. Videolarında sürekli güler yüzüne alışık olunan Edanur Zeynep Duman, geçmişte yaşadığı korku dolu anları takipçileriyle paylaştı.

"İTİRAF EDİYORUM..."

Kamera karşısına geçerek, büyük bir cesaretle yaşadığı korkunç anları bir bir takipçisiyle paylaşan Duman, göz yaşlarına hakim olamadı. Eski sevgilisinin kendisine yaşattığı psikolojik baskıya dikkat çeken fenomen, şiddet gördüğünü anlattı. Edanur Zeynep itirafında, "Arkadaşlarla denize gitmiştik, beyaz tenli olduğum için çok yanmıştım. Vücudum için hastaneye gittim. O gün askılı bir elbise giyinmiştim. Arkadaşıma gittiğimde erkek arkadaşım aradı ve kapıdayım aşağı gel dedi. Ben de indim. Üzerimdeki askılı elbiseyi görünce elinin tersiyle bana tokat attı. Olayın şokundan sesimi çıkarmadım çünkü, o ilişki o an benim için bitmişti. Daha sonra beni bilmediğim bir yere götürdü, arka koltuğa oturttu. O an her yerim yanık olduğu için vücudumun su toplayan yerleri de patladı. Çok acı çekiyordum 'tamam dedim ne dersen kabulüm, beni artık bırak, seni affettim' dedim. Bana inanmadı. Elimi kaldıracak mecalim kalmamıştı. Öyle bir vurmuştu ki dudağım patlamıştı. Bildiğiniz lime lime olmuştum. Akşam saat 09.00'dan sabah 06.00'ya kadar durmaksızın şiddet gördüm. Sokaktan geçenler gördü, kimse bana destek olmadı. Bir şekilde kurtuldum, annesini aradım bana, 'Sen de askılı giyinmeseydin, neyse ben onun kulağını çekerim' dedi." ifadelerine yer verdi. Daha sonra konuşmasını bitiren Duman, şiddet gören kadınlara çağrıda bulunarak, "Ben bunları aileme bile anlatamadım. Uzun lafın kısası, eğer bir yerlerde şiddet gören biri varsa, lütfen korkmadan anlatın. Kimse size bir şey yapamaz. Hiçbir kadın ne şiddeti ne de öldürülmeyi hak eder." şeklinde konuştu.

Edanur Zeynep'i sevenler, yorumlarda buluşarak genç fenomene destek oldu.