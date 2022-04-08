TikTok uygulamasında adını duyuran kişilerden birisi olan Mükremin Gezgin sosyal medyada paylaştığı hamilelik haberleri ile gündeme bomba gibi düşmüştü. Takipçileri merakla Mükremin'in gerçekten hamile olup olmadığını merak ediyor. Biz de bunun için haberimizde TikTok fenomeni Mükremin Gezgin gerçekten hamile mi? sorusunun yanıtına yer verdik...

TİKTOK FENOMENİ MÜKREMİN GEZGİN GERÇEKTEN HAMİLE Mİ?

8 Nisan 1998 tarihinde Ankara'da doğan fenomen Mükremin kısa sürede sosyal medyada paylaştığı içerikler ile insanlara kendini tanıttı.

Henüz 15 yaşında olduğunda nişanlanan ve 8 ay sonra ayrılan Mükremin,cinsel yöneliminden dolayı o zamanları zor atlattığını söylüyor.Cinsel tercihi sebebiyle babasıyla iletişimlerinin koptuğunu ve konuşmadıklarını söylemişti.

Çevresindeki bir çok kişiden zamanında zorbalık gördüğünü ,para kazanmaya başlayınca da hepsinin değiştiğini söylemişti.

Hamile videoları atan Mükremin'in gerçekte böyle bir şeyin olmadığını, açıklaması isteniyor.