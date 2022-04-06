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  3. TikTok uygulamasına sosyal medyadan tepki yağdı! TikTok kapatılacak mı?

TikTok uygulamasına sosyal medyadan tepki yağdı! TikTok kapatılacak mı?

TikTok uygulamasında çekilen videolara sosyal medya üzerinden tepki yağdı. TikTok uygulamasının kapatılmasını isteyen vatandaşlar Twitter hesaplarında #tiktokkapatılsın etiketiyle paylaşım yaptı.

TikTok uygulamasına sosyal medyadan tepki yağdı! TikTok kapatılacak mı?

TikTok uygulamasında sosyal medyanın gündemine oturan bir olay yaşanmıştı. Sahilde iftar yapmak için hazırlanan vatandaşlara vaktinden önce hoparlör ile ezan sesi dinletip oruç bozduran gence vatandaş tepki gösterdi.

TikTok uygulamasına sosyal medyadan tepki yağdı! TikTok kapatılacak mı?

TİKTOK TÜRKİYE’DE KAPATILACAK MI?

TikTok uygulamasında yayınlanan videolar her geçen gün haddini aşmaya devam ediyor. Uygulamada çekilen videolarda özellikle gençlerin yer alması dikkatleri çekiyor. Son zamanlarda çekilen videolara vatandaşlar tepki gösterdi.

TikTok uygulamasına sosyal medyadan tepki yağdı! TikTok kapatılacak mı?

TikTok uygulamasının kapatılması gerektiğini, orada çekilen videoların özellikle çocukların hayatını olumsuz etkilediğini söyleyen sosyal medya kullanıcıları Twitter hesabından #tiktokkapatılsın etiketiyle tepki gösterdi. Uygulamanın Türkiye’de kapatılıp kapatılmayacağı henüz bilinmiyor.

TikTok uygulamasına sosyal medyadan tepki yağdı! TikTok kapatılacak mı?

TikTok uygulamasına sosyal medyadan tepki yağdı! TikTok kapatılacak mı?

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