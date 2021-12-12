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  3. Tiktok videosu uğruna öğretmenlerinin evini ateşe verdiler! Kundakçı öğrenciler pes dedirtti!

Tiktok videosu uğruna öğretmenlerinin evini ateşe verdiler! Kundakçı öğrenciler pes dedirtti!

Rusya'da iki öğrenci, Tiktok platformunda viral olmak için, öğretmenlerinin evini ateşe verdiler.

Tiktok videosu uğruna öğretmenlerinin evini ateşe verdiler! Kundakçı öğrenciler pes dedirtti!

Korkunç kundaklama hikayesi Rusya'nın Krasnoyarsk şehrinde meydana geldi. Lise 1. sınıf olan iki öğrenci, Tiktok videosu çekmek uğruna, öğretmenlerinin evinin verandasına benzin dökerek binayı ateşe verdi. Platformda yüksek izlenme sayısı almak uğruna öğretmenlerinin canını ve malını tehlikeye atan öğrencilerin hain planı, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Tiktok videosu uğruna öğretmenlerinin evini ateşe verdiler! Kundakçı öğrenciler pes dedirtti!

"BENİMLE İLGİLİ HİÇBİR ŞİKAYETLERİ OLAMAZ"

Olay yerine gelen ekipler, iki öğrencinin çıkardığı yangını söndürmek için canla başla mücadele ettiler. Alevlere teslim olan evi söndürdüklerinde geriye hurdaya dönen bir bina kaldı. Can kaybının yaşanmadığı olaya ilişkin öğretmenleri "Benimle ilgili hiçbir şikayetleri olamaz. Bu çocuklarla hiçbir münasebetim olmadı" ifadelerine yer verdi. Olaya ilişkin ceza davası açılan öğrencilerden birinin zihinsel engelli ve psikiyatriste kayıtlı olduğu öğrenildi.

Tiktok videosu uğruna öğretmenlerinin evini ateşe verdiler! Kundakçı öğrenciler pes dedirtti!

Tiktok videosu uğruna öğretmenlerinin evini ateşe verdiler! Kundakçı öğrenciler pes dedirtti!

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