TikTok'un son zamanlarda akım haline gelen videolarından biri olan "Örümcek adam ağı" trendi, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgi görüyor. Videolarda atılan ağların, gerçeğinden farkı olmaması da bir hayli şaşırtıyor. Peki, TikTok'ta örümcek ağı efekti nasıl yapılır? Bu akımı yapmak için hangi program kullanılır? İşte, TikTok'ta örümcek ağı efekti nasıl yapılır? TikTok örümcek adam efekti hangi uygulamadan yapılır? sorularının yanıtları...

TİKTOK'TA ÖRÜMCEK AĞI EFEKTİ NASIL YAPILIR? TİKTOK ÖRÜMCEK ADAM EFEKTİ HANGİ UYGULAMADAN YAPILIR?

TikTok örümcek ağı efekti, genellikle CapCut programı yardımıyla yapılıyor. Videonuzun kesim ve düzenleme işlemlerini tamamladıktan sonra, program aracılığıyla ağ efekti ekleniyor. İşlemlerin tamamlanmasının ardından, video hazır hale geliyor.