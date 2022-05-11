TikTok'ta Türk eş cinsel öğrenci öğretmenini tehdit ettiği anları paylaştı! İzleyenler sinirden saç yoldu! "TikTok gençlerin ahlakını çok bozdu!"

Son zamanların en çok kullanıcı sayısına sahip olan ve bağımlılık yarattığı iddia edilen TikTok platformu git gide korkunç bir hal almaya başladı. Toplum ve dini değerlerin ayaklar altına alındığı platformda her şeyin normalleştiğini görmek artık mümkün. Son olarak bir öğrencinin öğretmeniyle arasında geçen saygısız diyalog yüzlerce beğeni alırken bir kesim tarafından "TikTok gençlerin ahlakını çok bozdu" yorumları beraberinde geldi.

"ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ ARASINDA BU OLMAMALIYDI"

Görüntülerde bir eş cinsel öğrencinin, homofobik olduğunu iddia ettiği öğretmenini tehdit ettiği görüldü. Rahatsız edici tavırla öğretmenini aşağılayan öğrencinin "Sizi dışarıda tek yakalamayayım, döveceğim" ifadelerini kullanması "Öğretmen ve öğrenci arasında bu olmamalıydı" yorumlarını beraberinde getirirken, TikTok kullanıcılarının öğretmeni tehdit eden öğrenciyi desteklemesi şaşkına çevirdi.