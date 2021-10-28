Tirhos ne demek, TDK'ya göre Tirhos kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tirhos ne demek? Tirhos TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tirhos kelimesi. Peki tirhos ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tirhos nedir, tirhos kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TİRHOS NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tirhos kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Tirhos kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre tirhos kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Taze sardalya balığı



TİRHOS KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- tirhos vohozu

