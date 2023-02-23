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TOKİ Başkanı Ömer Bulut kimdir, nerelidir, ne mezunudur? TOKİ Başkanı Ömer Bulut'un biyografisi
İnşaat sektöründe uzman ve sağlam yapılarıyla gündeme gelen TOKİ'nin Başkanı Ömer Bulut kimdir, nerelidir, ne mezunudur? TOKİ Başkanı Ömer Bulut'un biyografisi
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