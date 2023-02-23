TOKİ Başkanı Ömer Bulut kimdir, nerelidir, ne mezunudur? TOKİ Başkanı Ömer Bulut'un biyografisi

İnşaat sektöründe uzman ve sağlam yapılarıyla gündeme gelen TOKİ'nin Başkanı Ömer Bulut kimdir, nerelidir, ne mezunudur? TOKİ Başkanı Ömer Bulut'un biyografisi

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TOKİ Başkanı Ömer Bulut kimdir, nerelidir, ne mezunudur? TOKİ Başkanı Ömer Bulut'un biyografisi 1

Ülkemizde Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetinde yaşanan depremlerde bir çok binanın yıkılmasına rağmen TOKİ'ye ait hiç bir binanın yıkılmaması üzerine gözler TOKİ'ye çevrilerek vatandaşlar İnşaat sektöründe uzman ve sağlam yapılarırla gündeme gelen TOKİ 'nin Başkanı Ömer Bulut kimdir, nerelidir, ne mezunudur? diye araştırmaya başladılar. İşte TOKİ Başkanı Ömer Bulut'un biyografisi.

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TOKİ Başkanı Ömer Bulut kimdir, nerelidir, ne mezunudur? TOKİ Başkanı Ömer Bulut'un biyografisi
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