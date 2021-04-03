Tolga Tolunay kimdir, nereli? Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Tolga Tolunay'ın biyografisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, görevden alınarak yerine Doç. Dr. Tolga Tolunay getirildi. Arama kararının ardından Tolga Tolunay hakkında bir çok soru gündeme geldi. Peki Tolga Tolunay kimdir? Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Tolga Tolunay kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

TOLGA TOLUNAY KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Tolga Tolunay 1977 Kilis doğumludur. İlk, orta ve lise öğrenimini Gaziantep’te tamamlayan Tolunay, 1995'de Gaziantep Anadolu Lisesi’nden mezun oldu. 2003'de Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitiren Tolunay, 2004-2009 yılları arasında Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği’nde Ortopedi ve Travmatoloji uzmanlık eğitimi aldı. 2010-2014 tarihlerinde Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği’nde Uzman Doktor olarak görev yaptı. Ardından yine aynı hastanede 2014-2018 yılları arasında Başhekim Yardımcısı olarak çalıştı.

Tolunay, 2018'de Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi kadrosuna Yardımcı Doçent olarak atandıktan 1 yıl sonra Doçent unvanını elde etti.

SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCISI TOLGA TOLUNAY'IN BİYOGRAFİSİ

İşte Doç. Dr. Tolunay’ın uzmanlık alanları; biyomekanik, omurganın klinik biyomekaniği, implant tasarımı ve ortopedik tümör cerrahisi...

Tolunay, TİTCK İleri Tedaviler ve Greft Danışma Komisyonu Üyeliği, TÜBİTAK TEYDEB USETEG Çağrı Programı Danışma Kurulu Üyeliği ve KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programı Komisyon Üyeliği yapmıştır. 2016 yılından beri de bilimsel komisyonlarda görev yapmaktadır.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunda (TÜBİTAK), proje hakemlikleri ve proje izleyicilikleri gibi bilimsel faaliyetlerde bulunmuş; ayrıca kendisinin de birebir dâhil olduğu projelerde danışman ve araştırmacı olarak görev yapmıştır.

Tolunay'ın Ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanmış çok sayıda makalesi ve 70’in üzerinde bilimsel çalışması bulunuyor. Ayrıca Ulusal ve uluslararası kitap bölüm yazarlıkları da vardır. Ulusal ve uluslararası kongrelerde sözlü bildiriler de sunmuştur.

Öte yandan Tescilli 4 adet Uluslararası Patenti ve 2 adet Ulusal Patent/Faydalı Model’i bulunan Tolunay, 3 adet Ulusal Patenti ise tescil aşamasındadır. Bu patentlerin tamamı tıbbi cihazlar üzerinedir.

2020 yılının Ağustos ayında TİTCK Başkanlığı görevine atanan Tolunay, 2021'de Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak göreve getirilmiştir.

Evli ve 2 çocuk babası olan Tolunay, İngilizce bilmektedir.

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