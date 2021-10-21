Tonik ne demek, TDK'ya göre Tonik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Tonik ne demek? Tonik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi tonik kelimesi. Peki tonik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre tonik nedir, tonik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TONİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Tonik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Tonik kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre tonik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Organları uyaran ve güçlendiren ilaç

- Bazı içkilere katılan sıvı madde

- Cilt bakımında kullanılan, yüze ve boyna sürülen losyon

