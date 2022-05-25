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Toplu taşımada maske takma zorunluluğu kalktı mı, kaldırıldı mı 2022? Otobüs, Marmaray, metro ve hastaneler maske takmak zorunluluğu var mı?

Koronavirüs hastalığının neden olduğu pandemide, vaka sayıları her geçen gün azalmaya devam ediyor. Toplu taşımada maske takmak istemeyen vatandaşlar, Toplu taşımada maske takma zorunluluğu kalktı mı, kaldırıldı mı 2022? Otobüs, Marmaray, metro ve hastaneler maske takmak zorunluluğu var mı? konu ve soru başlıkları arama motorlarında sıkça araştırıldı.

Toplu taşımada maske takma zorunluluğu kalktı mı, kaldırıldı mı 2022? Otobüs, Marmaray, metro ve hastaneler maske takmak zorunluluğu var mı?

Son zamanlarda sıcaklıkların artmasıyla birlikte, maske takmak istemeyen kişiler, toplu taşımalarda maske zorunluluğunun kalkıp kalkmadığını merak ediyor. Toplu taşımada maske takma zorunluluğu kalktı mı, kaldırıldı mı 2022? Otobüs, Marmaray, metro ve hastaneler maske takmak zorunluluğu var mı? soru ve konu başlıklarını sizler için araştırıp haberimizde yer verdik. İşte detaylar…

Toplu taşımada maske takma zorunluluğu kalktı mı, kaldırıldı mı 2022? Otobüs, Marmaray, metro ve hastaneler maske takmak zorunluluğu var mı?

TOPLU TAŞIMADA MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU KALKTI MI, KALDIRILDI MI 2022?

Vatandaşlar toplu taşımada, maske takma zorunluluğunun kalkıp kalmadığını merak ediyor. Vaka sayılarının düşmesiyle birlikte, maske takmak istemeyen kişiler maske takma zorunluluğunun kalkmasını istiyor. Toplu taşımada maske takma zorunluluğunun kalkıp kalkmadığını sizler için haberimizde cevapladık.

Toplu taşımada maske takma zorunluluğu kalktı mı, kaldırıldı mı 2022? Otobüs, Marmaray, metro ve hastaneler maske takmak zorunluluğu var mı?

OTOBÜS, MARMARAY, METRO VE HASTANELER MASKE TAKMAK ZORUNLULUĞU VAR MI 2022?

Her gün otobüs, Marmaray, metro kullanan kişiler maske takma zorunluluğunun bir an önce kalkmasını istiyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üç gün üst üste vaka sayılarının binin altına düşmesi halinde, maske zorunluluğunun toplu taşımalarda serbest olacağını açıklamıştı. Ancak dün yayınlanan verilere göre koronavirüs vaka sayısı 1.304 oldu. Açıklanan verilere göre, maske yasağının kalktığına dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Toplu taşımada maske takma zorunluluğu kalktı mı, kaldırıldı mı 2022? Otobüs, Marmaray, metro ve hastaneler maske takmak zorunluluğu var mı?

{TITLE_STRIP}Son dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan 'Maske' genelgesi! Kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırıldı

{TITLE_STRIP}Maske yasağı kalktı mı son dakika 2022? Otobüslerde maske yasağı kalktı mı, takmak zorunlu mu?

{TITLE_STRIP}Kapalı alanda maske zorunlu mu 2022? Kapalı alanda maske takma zorunluluğu kalktı mı?

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