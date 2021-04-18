Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur yaşamını yitirdi!İsmail Uygur kimdir? Nereli? | Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur öldü mü? | İsmail Uygur neden öldü?İftar yemeği kavgası! Cani koca 8 çocuğunun annesini öldürdüTaksim Camii ne zaman açılacak? | Taksim Camii'nin ibadete açılış tarihi belli oldu mu?Blockchain nedir? | Blockchain nasıl çalışır?Koral Berkin Kutlu kimdir? Kaç yaşında?Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama! 20 diplomat ‘istenmeyen kişi’ ilan edildiBakanlık açıkladı! İşte güvensiz maskeler listesi...Güvensiz ürünler listesi maske markaları ne? | Gübis güvensiz maske markaları hangileri? | Güvensiz maskeler listesiBaşakşehir 1 - 2 Fenerbahçe | MAÇ SONUCU
İstanbul13 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur yaşamını yitirdi!

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur yaşamını yitirdi!

Son dakika haberi... Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur hayata gözlerini yumdu.

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur yaşamını yitirdi!

Son dakika haberi... Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur hayata gözlerini yumdu.

14 Nisan'da hastaneye kaldırılan İsmail Uygur'un hayatını kaybettiği öğrenildi. Uygur'un vefat haberini Ekrem İmamoğlu duyurdu. İmamoğlu, "Torbalı Belediye Başkanımız Ramazan İsmail Uygur’a Allah’tan rahmet diliyorum. Yakınları, sevenleri ve Cumhuriyet Halk Partisi ailemizin başı sağolsun. Mekanı cennet olsun" mesajını paylaştı.

Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur yaşamını yitirdi!

NE OLMUŞTU?

İzmir, Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, solunum rahatsızlığı nedeniyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Uygur yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı.

Mart ayında yaşadığı binada çıkan yangından etkilenen ve kaldırıldığı hastanede 6 gün tedavi gören Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur (57), yaşadığı solunum rahatsızlığı nedeniyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülmüştü.

İSMAİL UYGUR KİMDİR?

İsmail Uygur,  İzmir'in Torbalı ilçesi Belediye Başkanı.

 İsmail Uygur hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

İsmail Uygur kimdir? 

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT