Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur yaşamını yitirdi!
Son dakika haberi... Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur hayata gözlerini yumdu.
Son dakika haberi... Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur hayata gözlerini yumdu.
14 Nisan'da hastaneye kaldırılan İsmail Uygur'un hayatını kaybettiği öğrenildi. Uygur'un vefat haberini Ekrem İmamoğlu duyurdu. İmamoğlu, "Torbalı Belediye Başkanımız Ramazan İsmail Uygur’a Allah’tan rahmet diliyorum. Yakınları, sevenleri ve Cumhuriyet Halk Partisi ailemizin başı sağolsun. Mekanı cennet olsun" mesajını paylaştı.
NE OLMUŞTU?
İzmir, Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, solunum rahatsızlığı nedeniyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Uygur yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı.
Mart ayında yaşadığı binada çıkan yangından etkilenen ve kaldırıldığı hastanede 6 gün tedavi gören Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur (57), yaşadığı solunum rahatsızlığı nedeniyle Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülmüştü.
İSMAİL UYGUR KİMDİR?
İsmail Uygur, İzmir'in Torbalı ilçesi Belediye Başkanı.
İsmail Uygur hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...