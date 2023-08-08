Toros Dağları’nın zirvesinden serinleten lezzet: dede mesleği 'karlama' yok satıyor

Ağustos ayında sıcakların bunalttığı Antalyalılar, Toroslar'ın derin kar obruklarından çıkarılan karların üzerine dökülen pekmez ya da meyve şurubuyla serinliyor.

YAYINLAMA
Google News
Toros Dağları’nın zirvesinden serinleten lezzet: dede mesleği 'karlama' yok satıyor

Antalyalılar, kavuran sıcaklarda yüksek kesimlerdeki mağaralardan çıkarılan, pekmez ya da meyve şurubuyla hazırlanan "karlama" ile serinliyor. Ağustos ayında sıcakların bunalttığı Antalyalılar, Toroslar'ın derin kar obruklarından çıkarılan karların üzerine dökülen pekmez ya da meyve şurubuyla serinliyor.

"ÇOCUKLUĞUMDAN BU YANA BU İŞİ YAPIYORUM"

Gündoğmuş ilçesine bağlı 2 bin 200 metre rakımlı yaylalarda bulunan derin kar obruklarından kar getirerek Antalya'da pazarlarda karlama yaparak satan pazarcı Rıdvan Özer, çocukluğundan bu yana bu işi yaptığını söyledi. Toroslar'da 2 bin metre rakımlı Gündoğmuş yaylalarında derin kar obruklarında hiç karın bitmediğini ve buralarda kar üzerine kar yağdığını, uçsuz bucaksız obruklardan çuvallarla kar çıkardıklarını anlatan Özer, "Obruktan kar çıkarmak hem zor hem çok tehlikeli. Bu mağaralarda ne kadar kar bulunduğunu ve derinliğinin ne kadar olduğu bilinmez. Bu kar obruklarında hiçbir zaman kar tükenmez" dedi.

Toros Dağları’nın zirvesinden getirdikleri karla, dede mesleği 'karlama' yok satıyor

"DEDE MESLEĞİMİZ"

Karlama işinin dede mesleğinin olduğunu söyleyen Özer, "Haftada bir gün derin kar deliklerine ineriz. Yaklaşık 20-30 metre halat kurarız. Halatlarla aşağıya ineriz. Karları kesici aletlerle keserek çuvallara katıp tekrar yukarı çekeriz. Bu iş oldukça zordur. Gözüktüğü gibi kolay bir meslek değildir. Bizim bu dede mesleğimizdir. Yıllardır bu mesleği yapıyoruz. Tabii ki tecrübeliyiz" diye konuştu.

"HAFTADA 2 TONA YAKIN KAR GÖTÜRÜYORUZ"

Haftada 2 buçuk ton kar getirdiklerini ve bunun üçte birinin eridiğini belirten Özer, "Haftalık olarak yaklaşık 2 ton pazarlarda karlama yapar satarız. Haftada bir gün yaylaya çıkarız kar getiririz. Her hafta yaylaya çıkarak obruklardan kar çıkarıyorum. Sattıkça tekrar Gündoğmuş'un yaylalarına giderek her hafta yenisini satıyorum. Yaz aylarında sürekli kar obruklarından getirmiş olduğum karları karlama yaparak kar satıyorum. İnsanları serinletiriz" şeklinde konuştu.

Toros Dağları’nın zirvesinden getirdikleri karla, dede mesleği 'karlama' yok satıyor

"YERLİ HALKIN YANI SIRA UKRAYNA VE RUSLAR HER HAFTA GELEREK KARLAMA ALIYOR"

Dağlardan kar toplayan ve daha sonra Antalya'da semt pazarlarına götürerek karlama yaparak satan Rıdvan Özer, şöyle devam etti:

"Çocukluğumdan beri yaz aylarında Toroslar'ın derin kar obruklarından kar getirerek satıyorum. 20 yıldır kar kuyularından çıkardığım karları Antalya'ya getirerek pazarlarda satıyorum. Haftanın bir gününde Gündoğmuş yaylalarından kar getirip, 6 gününde ise haftanın her günü kurulan semt pazarlarında karlama satıyorum. Müşterilere pekmezli, limonatalı, vişneli, kara dutu karın içerisine karıştırıyoruz. Müşterilerimizi serinletiyoruz. Meyve suyu ve pekmez ile karıştırdığım bardağını kasesini 20 liraya, kasesini ise 30 liraya satıyorum. Tadını bilen yerli halkın yanı sıra Ukrayna ve Ruslar her hafta gelerek benden karlama alıyor."

"HER HAFTA MUTLAKA ALIRIM"

Antalya'da Etiler Mahallesi'nde her hafta pazartesi günleri kurulan pazarda haftalık olarak Rıdvan Özer'den karlama satın aldığını söyleyen Hüseyin Yamacı, "Ben her hafta pazara gelen Gündoğmuşlu arkadaştan karlı pekmez olsun, liman olsun, karlı şerbeti devamlı yiyoruz. Çokta memnunuz. Toroslardan gelen karla serinliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yüksek aidatlara özel yasa yoldaYüksek aidatlara özel yasa yolda

Her derde deva bu mücze meyve Tekirdağ'da boy gösteriyorHer derde deva bu mücze meyve Tekirdağ'da boy gösteriyor

Çarpıcı anket! Vatandaşın en büyük sorunu ortaya bu araştırmayla çıktı!Çarpıcı anket! Vatandaşın en büyük sorunu ortaya bu araştırmayla çıktı!

Jandarma ekipleri plaj hırsızlarını çaldıkları malzemelerle yakaladı!Jandarma ekipleri plaj hırsızlarını çaldıkları malzemelerle yakaladı!

Başkan Erdoğan duyurdu! Fındık alım fiyatları belli olduBaşkan Erdoğan duyurdu! Fındık alım fiyatları belli oldu

Rüzgar Gülü Nasıl Yapılır? Rüzgar Gülü YapımıRüzgar Gülü Nasıl Yapılır? Rüzgar Gülü Yapımı

Yüzük Ölçüsü Nasıl Alınır? Dikkat Edilmesi Gerekenler Neler?Yüzük Ölçüsü Nasıl Alınır? Dikkat Edilmesi Gerekenler Neler?

UNO Nasıl Oynanır, Kuralları Neler?UNO Nasıl Oynanır, Kuralları Neler?

Kiralık ev ilanları değişiyor; bekarlık aranan kriter olduKiralık ev ilanları değişiyor; bekarlık aranan kriter oldu

Yan bakma kavgasında cadde boks ringine döndüYan bakma kavgasında cadde boks ringine döndü

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Taksiciler yüzde 75 zammı beğenmedi! Eyleme gidecekler!
Taksiciler yüzde 75 zammı beğenmedi! Eyleme gidecekler!
Taksi, otobüs, minibüs... İstanbul'da toplu ulaşıma dev zam!
Taksi, otobüs, minibüs... İstanbul'da toplu ulaşıma dev zam!
Her derde deva bu mücze meyve Tekirdağ'da boy gösteriyor
Her derde deva bu mücze meyve Tekirdağ'da boy gösteriyor
Kiralık ev ilanları değişiyor; bekarlık aranan kriter oldu
Kiralık ev ilanları değişiyor; bekarlık aranan kriter oldu
Son Haberler
Yanan araçtan kendini dışarı attı! Elazığ’da seyir halindeki araç korku yarattı!
Yanan araçtan kendini dışarı attı! Elazığ’da seyir halindeki araç korku yarattı!
Yaşlı adamın 635 bin lirasını gasp eden 3 şüpheliden 1’i tutuklandı
Yaşlı adamın 635 bin lirasını gasp eden 3 şüpheliden 1’i tutuklandı
Geleceğin sanatçıları bu okulda yetişecek, çocuk Sinema okulu kayıtları sürüyor
Geleceğin sanatçıları bu okulda yetişecek, çocuk Sinema okulu kayıtları sürüyor
Kadıköy'de olaylı gece! Alkollü çift önce polisleri sonra gazetecileri tehdit etti!
Kadıköy'de olaylı gece! Alkollü çift önce polisleri sonra gazetecileri tehdit etti!
Türkiye Petrolleri 37 bin TL maaş ile personel alacak, İşte aranan şartlar!
Türkiye Petrolleri 37 bin TL maaş ile personel alacak, İşte aranan şartlar!
Ençok ihrac edilen Aksaray organik sarımsağımız susuz kaldı! Üretim yüzde 70 oranında düştü!
Ençok ihrac edilen Aksaray organik sarımsağımız susuz kaldı! Üretim yüzde 70 oranında düştü!
Çok Okunanlar
CHPli İstanbul Büyükşehir Belediyesinin heykele harcadığı para ortaya çıktı!
CHPli İstanbul Büyükşehir Belediyesinin heykele harcadığı para ortaya çıktı!
Ünlü isimden denizde namaz kılan kişiye tepki: Denizde, arabada ne alaka
Ünlü isimden denizde namaz kılan kişiye tepki: Denizde, arabada ne alaka
Çarpıcı anket! Vatandaşın en büyük sorunu ortaya bu araştırmayla çıktı!
Çarpıcı anket! Vatandaşın en büyük sorunu ortaya bu araştırmayla çıktı!
Başkan Erdoğan duyurdu! Fındık alım fiyatları belli oldu
Başkan Erdoğan duyurdu! Fındık alım fiyatları belli oldu
Altın fiyatları ne kadar, Bu gün altın kaç TL , 7 Ağustos güncel altın fiyatları
Altın fiyatları ne kadar, Bu gün altın kaç TL , 7 Ağustos güncel altın fiyatları
ŞOK Market'ten indirmli ürün kampanyası, 5 Ağustos'ta başlıyor, İşte o ürünler!
ŞOK Market'ten indirmli ürün kampanyası, 5 Ağustos'ta başlıyor, İşte o ürünler!
Yorumlananlar
"Partinizdeki en güvenilir siyasetçi kim?" sorusuna CHP'lilerden şok cevap! Ne İmamoğlu, ne Yavaş!
"Partinizdeki en güvenilir siyasetçi kim?" sorusuna CHP'lilerden şok cevap! Ne İmamoğlu, ne Yavaş!
Gülşen yine yaptı yapacağını! Fındık toplarken paylaştığı fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü!
Gülşen yine yaptı yapacağını! Fındık toplarken paylaştığı fotoğraf sosyal medyayı ikiye böldü!
Bedelli askerlikte kurallar değişti! O kişilere bedelli askerlik hakkı verilmeyecek!
Bedelli askerlikte kurallar değişti! O kişilere bedelli askerlik hakkı verilmeyecek!
Stokçuları bitirecek uygulama! Barkod sistemi geliyor!
Stokçuları bitirecek uygulama! Barkod sistemi geliyor!