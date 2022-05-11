TV8 Survivor All Star 101. bölüm full, tek parça izle | Survivor All Star son bölüm izle YoutubeKanal D Üç Kız Kardeş 11. bölüm full, tek parça izle | Üç Kız Kardeş son bölüm izle YoutubeTosuncuk tüm suçu vatandaşa attı! "Şikayet etmeselerdi, paralarını alacaklardı"Show TV Baba 12. bölüm full, tek parça izle | Baba son bölüm izle YoutubeArka Sokaklar Sezon finali mi yapıyor 2022? Arka Sokaklar sezon finali ne zaman? Kaçıncı bölümde sezon finali yapıyor?MHP Genel Sekreteri Büyükataman'dan Kılıçdaroğlu’na sert sözler "Milliyetçilikten bahsetmesi haddi değildir"İSKİ su kesintisi olan ilçeler 11 Mayıs 2022 Çarşamba | Esenyurt sular ne zaman gelecek?İrem Derici'nin her şeyi ifşa etmesinin ardından gerçek gün yüzüne çıktı! Cem Belevi arabada yakalanmış! "Sadakatsiz Volkan"Fenomen Murat Övüç rakı sofrasına meze oldu! Zil zurna sarhoş olup erkeklerle yakınlaştı!Hamile olduğu iddia edilen eski gelin adayı Solmaz Çiros sınırları daha da aştı! Erkeklerle dolu ortamda yaptıklarıyla hayrete düşürdü! "Rabbim ıslah etsin"
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Tosuncuk tüm suçu vatandaşa attı! "Şikayet etmeselerdi, paralarını alacaklardı"

Tosuncuk tüm suçu vatandaşa attı! "Şikayet etmeselerdi, paralarını alacaklardı"

Çiftlik Bank davasında yargılanan, sistemin kurucusu Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşmada savunma yapan Mehmet Aydın, “Müşteriler, ana para iadelerini kolaylıkla alacakken yaptıkları şikayet yüzünden şirkete el konulunca paralarını alamamışlardır. Asla insanları kandırmak, onlara zarar vermek gibi bir düşüncem olmadı” ifadelerini kullandı.

Tosuncuk tüm suçu vatandaşa attı! "Şikayet etmeselerdi, paralarını alacaklardı"

Çiftlik Bank davasında tutuklanan tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın 3 ayrı dava çerçevesinde yargılanmasına devam edildi. Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken tutuksuz sanıklar Niyazi Karakoç ve Cafer Çolak ile sanık avukatları salonda hazır bulundu.

Tosuncuk tüm suçu vatandaşa attı! Şikayet etmeselerdi, paralarını alacaklardı

"ANA PARALARINI KOLAYCA ALACAKLARDI"

Duruşmada söz verilen tutuklu sanık Mehmet Aydın, “Müşterilerin tamamı hissedarı olduğum şirketle ticari bir sözleşme yapmıştır. Kayyum atanana kadar ödemeler yapılmıştır. Kayyum atandıktan sonra 90 iş günü içerisinde müşterilere parası iade edilecekken şirkete el konulduğu için ödeme yapılamamıştır. Medyanın kışkırtmasıyla müşteriler yaptıkları şikayet yüzünden şirkete el konulunca ana para iadelerini kolaylıkla alacakken paralarını da alamamışlardır” diye konuştu.

Tosuncuk tüm suçu vatandaşa attı! Şikayet etmeselerdi, paralarını alacaklardı

"KANDIRMAK GİBİ DÜŞÜNCEM OLMADI"

Aydın savunmasının devamında, “Şirketin içini boşalttığım tamamen medyanın kışkırtmasıdır. Şirketin mal varlığı değerleri sürekli artış göstermiştir. Asla insanları kandırmak, onlara zarar vermek gibi bir düşüncem olmadı” ifadelerine yer verdi.

Tosuncuk tüm suçu vatandaşa attı! Şikayet etmeselerdi, paralarını alacaklardı

Tutuklu sanık Fatih Aydın ise, “Benim dosyadaki müşteki ve tanıklarla ticari veya sosyal herhangi bir bağlantım olmadı. Diğer sanıklara da sorduğumuzda benim şirketle üst düzey bir yönetici olmadığım beyan edilmiştir. Bu nedenlerle tahliyemi talep ediyorum” dedi.

Tosuncuk tüm suçu vatandaşa attı! Şikayet etmeselerdi, paralarını alacaklardı

"SUÇSUZLUĞU ORTAYA ÇIKACAK"

Mehmet Aydın’ın avukatı Mehmet Keske, “Müvekkilimizin eylemleri dolandırıcılık faaliyeti değil, ticari bir faaliyettir. Mahkemenin detaylı bir araştırma yapması gerekiyor. Bu neticede müvekkilimizin suçsuz olduğu ortaya çıkacaktır” diye konuştu. 

Tosuncuk tüm suçu vatandaşa attı! Şikayet etmeselerdi, paralarını alacaklardı

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Mehmet Aydın ve abisi Fatih Aydın’ın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Cengiz Samur’un avukatının talebi üzerine, Samur’un istinabe yoluyla dinlenilmesini kabul etti. Şirketlerin el konulduğundaki borç alacak ve menkul varlığının tespiti için istenen bilirkişi raporunun hazırlanmasının beklenilmesine hükmeden mahkeme, duruşmayı erteledi.

{TITLE_STRIP}Tosuncuk'un kara paralarını aklamaktan hakkında soruşturma açılmıştı! Tuğba Özerk canlı yayında fenalaştı! Eli ayağı titredi, suyu bile açamadı!

{TITLE_STRIP}Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'a ağabey kazığı! Bütün suçu kardeşine yıktı!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT