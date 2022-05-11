Tosuncuk tüm suçu vatandaşa attı! "Şikayet etmeselerdi, paralarını alacaklardı"

Çiftlik Bank davasında tutuklanan tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın'ın da aralarında bulunduğu 20 sanığın 3 ayrı dava çerçevesinde yargılanmasına devam edildi. Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Mehmet Aydın ve ağabeyi Fatih Aydın Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken tutuksuz sanıklar Niyazi Karakoç ve Cafer Çolak ile sanık avukatları salonda hazır bulundu.

"ANA PARALARINI KOLAYCA ALACAKLARDI"

Duruşmada söz verilen tutuklu sanık Mehmet Aydın, “Müşterilerin tamamı hissedarı olduğum şirketle ticari bir sözleşme yapmıştır. Kayyum atanana kadar ödemeler yapılmıştır. Kayyum atandıktan sonra 90 iş günü içerisinde müşterilere parası iade edilecekken şirkete el konulduğu için ödeme yapılamamıştır. Medyanın kışkırtmasıyla müşteriler yaptıkları şikayet yüzünden şirkete el konulunca ana para iadelerini kolaylıkla alacakken paralarını da alamamışlardır” diye konuştu.

"KANDIRMAK GİBİ DÜŞÜNCEM OLMADI"

Aydın savunmasının devamında, “Şirketin içini boşalttığım tamamen medyanın kışkırtmasıdır. Şirketin mal varlığı değerleri sürekli artış göstermiştir. Asla insanları kandırmak, onlara zarar vermek gibi bir düşüncem olmadı” ifadelerine yer verdi.

Tutuklu sanık Fatih Aydın ise, “Benim dosyadaki müşteki ve tanıklarla ticari veya sosyal herhangi bir bağlantım olmadı. Diğer sanıklara da sorduğumuzda benim şirketle üst düzey bir yönetici olmadığım beyan edilmiştir. Bu nedenlerle tahliyemi talep ediyorum” dedi.

"SUÇSUZLUĞU ORTAYA ÇIKACAK"

Mehmet Aydın’ın avukatı Mehmet Keske, “Müvekkilimizin eylemleri dolandırıcılık faaliyeti değil, ticari bir faaliyettir. Mahkemenin detaylı bir araştırma yapması gerekiyor. Bu neticede müvekkilimizin suçsuz olduğu ortaya çıkacaktır” diye konuştu.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Mehmet Aydın ve abisi Fatih Aydın’ın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Cengiz Samur’un avukatının talebi üzerine, Samur’un istinabe yoluyla dinlenilmesini kabul etti. Şirketlerin el konulduğundaki borç alacak ve menkul varlığının tespiti için istenen bilirkişi raporunun hazırlanmasının beklenilmesine hükmeden mahkeme, duruşmayı erteledi.

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