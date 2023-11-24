Tosyalı Demir Çelik Fabrikası’nda yaşanan patlamada 1 işçi daha hayata tutunamadı!

Hatay’ın İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren Tosyalı Holding’e bağlı Tosyalı Demir Çelik Fabrikası’nda meydana gelen patlamada yaralanan işçi 14 günlük yaşam mücadelesini kaybederken, patlama sonrası ölen işçi sayısı 2'ye yükseldi.
Geçtiğimiz haftalarda İskenderun’da Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Tosyalı Holding’e bağlı Tosyalı Demir Çelik Fabrikası’nda çelikhane tesislerinde meydana gelen patlamada 12 işçi yaralanmış, 1 işçi hayatını kaybetmişti. Patlama sonrası konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılırken, yürütülen soruşturmada patlamanın nedeninin belirlenmesi için bilirkişi görevlendirildiği öğrenilmişti.
Yaralı işçilerden tedavisi Adana’da devam eden 36 yaşındaki Mehmet Cemil Yiğitel, 14 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Yiğitel memleketi Kilis’te toprağa verildi. Yiğitel'in hayatını kaybetmesiyle patlamada ölen işçi sayısı da 2'ye yükseldi.
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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)