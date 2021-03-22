TRT1 ekranlarında büyük seyirci kitlesine sahip Tozkoparan İskender dizisinin yayınlanan 15. bölümünün ardından 16. bölüm seyirciler tarafından araştırılmaya başlandı. Biz de Tozkoparan İskender 16. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT1 Tozkoparan İskender 15. bölüm full izle başlığıyla aratılan bu konuyu haberimizde derledik.

TOZKOPARAN İSKENDER 16. BÖLÜM YAYINLANDI MI?

TRT1 ekranlarında yayınlanan Tozkoparan İskender dizisi seyircileri yayınlanan 15. bölümünün ardından gözlerini 16. bölüme çevirdi. Heyecanın soluksuz devam ettiği dizide ilgililer Tozkoparan İskender 16. bölüm yayınlandı mı? sorusunu soruyorlar. Tozkoparan İskender'in 16. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fakat yayınlanır yayınlanmaz bilgiler haberimizde yer alacaktır.

TOZKOPARAN İSKENDER DİZİSİ KONUSU

Küçük yaşlarda rekor kırmış olan süper kahraman İskender günümüze gelir. İskender ile beraber yol arkadaşları Salih, Fikri ve Giovanni de İskender'de gelmiştir. 1313 yaşındaki olağanüstü yeteneklere sahip olan İskender'in amacı yaşadığı döneme geri dönmektir. Eğer İskender geri dönemezse tarihin akışı değişecektir.

Tozkoparan İskender 15.bölüm canlı izlemek için tıklayın