Senaryosunu Yekta Torun’un kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Semih Bağcı’nın oturduğu dizinin yapımını NTC Medya, yapımcılığını Fatih Aksoy ve Mehmet Yiğit Alp üstleniyor.“Tozlu Yaka” çok yakında FOX’ta... Peki Tozlu Yaka dizisi konusu nedir? Tozlu Yaka oyuncuları kimler? İşte detaylar...

TOZLU YAKA DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Tozlu Yaka’nın ilk bölüm çekimleri sürmekte. Dizide iki farklı dünyaya ait gençlerin, aralarındaki sınıf farkına rağmen geliştirdikleri dostlukları ve umutlarını kaybetmeme hikayeleri konu alınmakta.

TOZLU YAKA OYUNCULARI KİMLER?

Gerilimli sahneleriyle de konuşulacak olan dizinin kadrosunda deneyimli oyuncular Emre Kınay, Dolunay Soysert, Tayanç Ayaydın, Nur Yazar gibi da rol alırken diğer isimler ise şu şeiklde; Mirac Sezen, Ecem Çalhan, Ulvi Kahvaoğlu, Serra Pirinç, Çağla Şimşek, Can Bartu Aslan, Durukan Çelikkaya, Oğulcan Arman Uslu, Özgür Foster ve Ahmet Haktan Zavlak.