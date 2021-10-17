Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi Ali Şansalan gündeme oturdu!

Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'a 3-1 mağlup olup liderliği kaptırdı. Elleri arkada bağlı şekilde itiraz eden Gustavo'nun sarı kart görüp, Nwakaeme'nin hakemle burun buruna gelip kart işareti yapmasına rağmen sarı kartla cezalandırılmaması sosyal medyada tepki çekerken karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira, hakem kararlarına tepki gösterdi.

Pereira'nın açıklamaları şu şekilde:

"Aslında maç 11'e 11 iken maçta biz üstündük, biz daha ağır basıyorduk. Hakemin kararından sonra 10 kişi olmak bizi zorladı, savunmada iyiydik aslında ama hücum yapmakta zorlandık. Hakemin verdiği diğer karardan dolayı ise maçı kaybettik.

Bundan sonra daha fazla çalışıp, verdiğimiz liderliği geri alacağız."

FENERBAHÇE TARAFTARLARINDAN HAKEME TEPKİ

Fenerbahçe taraftarı Trabzonspor - Fenerbahçe maçının hakemi Ali Şansalan'a sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarla tepki gösterdi. İşte o paylaşımlar:

Abdullah Avcı'dan Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrası flaş açıklama: Bunu bekliyorduk

Trabzonspor liderliği söküp aldı

ALİ ŞANSALAN KİMDİR?

Süper Lig hakemlerinden Ali Şansalan, Trabzonspor - Fenerbahçe maçını yönetti. Taraftarlar tarafından çokça merak edilip araştırılan Ali Şansalan 1988 yılında Çanakkale'de dünyaya geldi. Şansalan hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Ali Şansalan kimdir?