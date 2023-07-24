Trabzonspor'un Katarlılara satılması ile ilgili resmi açıklama geldi: Divan kurulu başkanı Ali Sürmen'den çok konuşulacak açıklama!

Son günlerde Trabzonspor kulubünün katarlılara satılacağı yönünde çıkan haberlere taraftarlar kulüpten resmi bir açıklama bekliyordu. O açıklama kulübü divan kurulu başkanı Ali Sürmen'den geldi. Sürmen konu ile ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu

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Trabzonspor'un Katarlılara satılması ile ilgili resmi açıklama geldi: Divan kurulu başkanı Ali Sürmen'den çok konuşulacak açıklama!

Gündeme bomba gibi düşen “Katarlılar Trabzonspor ‘u satın alıyor” iddialarına Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen’den cevap geldi.

Sürmen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “son söz genel kurulundur.” dedi.

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLMADA BULUNDU

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Sürmen, “Değerli Trabzonsporlular, bir haber sitesinden yayılan “Katarlılar Trabzonspor ‘u satın alıyor” haberleri üzerine sosyal medyadaki yorumları izliyorum. Divan olarak bize ulaşan böyle bir bilgi bulunmamaktadır. Her şeyin tartışılması doğaldır. Ancak böyle bir aşamanın söz konusu olduğu varsayılsa bile son söz genel kurulundur.” dedi.

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