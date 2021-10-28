Traksiyon ne demek, TDK'ya göre Traksiyon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Traksiyon ne demek? Traksiyon TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi traksiyon kelimesi. Peki traksiyon ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre traksiyon nedir, traksiyon kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

TRAKSİYON NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Traksiyon kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Traksiyon kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre traksiyon kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çekim

- Kırık kol veya bacağı yataktan yukarıya doğru kaldıran araç



TRAKSİYON CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Sol kolum alçıda. Sağ bacağım traksiyonla yukarı çekildi.

