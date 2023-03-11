TRT Spor yorumcusu Veli Yiğit Kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, hangi takımı tutuyor? Veli Yiğit'in biyografisi

Televizyon kanallarının en çok izlenen programları bir tanesi de TRT spor programlarıdır. Bu programlara zaman, zaman çıkarak yaptığı sunuculuk, spikerlik, yorum ve analizleriyle izleyicilerin dikkatini çekerek Veli Yiğit Kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, hangi takımı tutuyor? diye araştırmaya başladılar İşte TRT Spor yorumcu ve muhabiri Veli Yiğit'in biyografisi.