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TRT Spor yorumcusu Veli Yiğit Kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, hangi takımı tutuyor? Veli Yiğit'in biyografisi
Spor kanallarının önemli yorumcularından biri olan TRT spor sunucu ve spikeri ve yorumcusu Veli Yiğit'in yaptığı spor yorum ve analizleriyle izleyicilerin dikkatini çekerek Veli Yiğit Kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, hangi takımı tutuyor? diye araştırmaya başladılar İşte Veli Yiğit'in biyografisi.
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