TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür İbrahim Eren'in 4 yıllık görev süresinin son ermesiyle birlikte, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı atama kararıyla, TRT Genel Müdürlüğüne Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, TRT Yönetim Kurulu Başkanlığına ise Prof. Dr. Ahmet Albayrak atandı. Yönetim Kurulu üyelerinin de değişmesiyle, TRT Yönetim Kurulu üyeleri | TRT Yönetim Kurulu'na atanan isimler 2021 konuları merak edildi. İşte detaylar...

TRT YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Yeni düzenlemeyle, önceki yönetmelikte “Genel Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır” ibaresiyle aynı isim tarafından yürütüleceği belirtilen TRT Yönetim Kurulu Başkanlığı ve TRT Genel Müdürlüğü fonksiyonları ayrıldı. Böylece Yönetim Kurulu Başkanlığı “karar organı”, Genel Müdürlük ise “icra organı” olarak faaliyet yürütecek. Yapılan değişiklikle TRT Yönetim Kurulu üye sayısı 7’den 9’a çıkarıldı.

Eski TRT Genel Müdürü İbrahim Eren kimdir? Nereli? Kaç yaşında? | İbrahim Eren ne kadar maaş alıyor?

Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan kararla da İbrahim Eren'in 4 yıllık görev süresinin dolmasıyla boşalan TRT Yönetim Kurulu Başkanlığı ve TRT Genel Müdürlüğü ile yönetim kurulu üyeliklerine atamalar yapıldı.

TRT Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak kimdir? Nereli? Kaç yaşında?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanan kararla, TRT Genel Müdürlüğüne Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı, TRT Yönetim Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Ahmet Albayrak atandı.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı kimdir? Nereli? Kaç yaşında?

İbrahim Eren, 2013'te TRT Genel Müdür Yardımcısı, Temmuz 2017'de ise TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olarak atanmıştı. Eren, 4 yıl Genel Müdür Yardımcısı, 4 yıl da Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür olmak üzere 8 yıl TRT'de görev yaptı.

TRT YÖNETİM KURULU'NA ATANAN İSİMLER 2021

Mükerrer sayıda yer alan kararla TRT Yönetim Kurulu üyelerinin ataması da yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından atanan TRT’nin yeni Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: