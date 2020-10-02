Trump'ın seçim etkinlikleri ertelenecek mi?

Amerika Birleşik Devletleri Donald Trump ile eşi Melania Trump'ın koronavirüs testlerinin pozitif çıkması sonrası, 3 Kasım'daki seçimler için Trump'ın etkinliklerinin akıbeti de ABD'deki seçimlere ilişkin merak edilen konular arasında yerini aldı.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Seçim Kampanyası Danışmanı Bill Stepien, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Trump'ın Seçim Kampanyası Danışmanı Bill Stepien açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Daha önce duyurusu yapılan Trump'ın katılacağı kampanya etkinlikleri, ya sanal ortama taşınacak ya da bir süreliğine ertelenecek. Ayrıca daha önce Trump ailesinin katılacağı duyurulan etkinlikler de bir süreliğine ertelenecek."

Stepien, henüz duyurulmayan etkinliklerin de tek tek değerlendirilip bir karara bağlanacağını ifade etti.

Stepien, "Bugün Kovid-19 testi negatif çıkan Başkan Yardımcısı Mike Pence, planlanan kampanya etkinliklerini yapmaya devam edecek. Trump hakkındaki diğer açıklamaları Beyaz Saray yapacak." bilgisini paylaştı.

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